Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 27 settembre 2024: Asu si suicida!

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 27 settembre 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Asu tenta il suicidio. Sopravvivrà?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 settembre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 23:20, Zeynep supplica Fehime di non raccontare a Tarik e Kemal che lei ed Hakan stanno insieme. Intanto, Galip, d'accordo con Emir, finge di arrabbiarsi esageratamente con l'ingegnere, e poi informa il figlio del successo della sua messinscena. Dopodiché, l'uomo inscena il proprio rapimento: si fa trovare dal Soydere nel magazzino fintamente intestato a Zehir. Emir, invece, sta consegnando a Reshat una valigetta piena di soldi, quelli che dovrà utilizzare per fuggire. Assiste di nascosto alla scena Nihan, la quale, dopo aver fatto rumore, è costretta a scappare. La Sezin va a rifugiarsi in una ghiacciaia, ma resta bloccata; in ipotermia, avvisa l'ex fidanzato. Quando Kemal riceve la chiamata, Galip lo sta mettendo alle strette e la polizia sta per arrivare; anziché restare e provare a discolparsi, il giovane fugge e raggiunge l'amata per salvarla. Nel frattempo, Asu, determinata a togliersi la vita, chiama sia il Soydere che Nihan, senza però ricevere risposta. Nel momento in cui scoprono che cosa sta accadendo, i due si dirigono in tutta fretta dalla mora per prestarle soccorso. In clinica con Asu, la Sezin si vede obbligata a dire al marito dove si trovino; allora Emir allerta la polizia, che, tuttavia, arriva troppo tardi sul posto: il ricercato, il Soydere, è già andato via. Quest'ultimo ha ben chiaro che il suo peggior nemico, con la complicità del padre, gli ha teso una trappola. Adesso Kemal si sta rifugiando nel deposito di Ayhan, dove ci sarà anche un riavvicinamento tra lui e la pittrice. Il Soydere le confesserà che avrebbe voluto organizzare una fuga, affinché potessero ricominciare insieme altrove; la Sezin gli promette di restare al suo fianco, ma al contempo lo spinge a riflettere sull'amore che la sua ex promessa sposa nutra nei suoi confronti. Per finire, Zeynep giunge in ospedale e vede Asu parlare con Emir. Certa che tra loro ci sia del tenero, la mora affronta l'amante, che le consiglia di stare buona, lasciando intendere di conoscere la verità circa la morte di Ozan...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate del 27 settembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate, pomeridiana e serale, di Endless Love, in onda il 27 settembre 2024 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni della puntata pomeridiana e serale del 27 settembre 2024

Endless Love Anticipazioni: Emir e Galip incastrano Kemal!

Fehime ha sorpreso Zeynep insieme ad Hakan in un bar, e la giovane le ha detto di aver dato avvio ad una relazione amorosa con il commissario; tuttavia, essendo una storia appena iniziata, preferisce che nessuno lo venga a sapere. Allora, Zeynep chiede alla madre di mantenere il segreto con Tarik e Kemal. Intanto, quest'ultimo sta per cadere in trappola. Galip finge di arrabbiarsi in modo esagerato con il Soydere, e poi informa Emir del fatto che la messinscena che hanno architettato è andata a buon fine. Dopodiché, procedendo con il piano escogitato insieme al figlio, l'uomo inscena il suo rapimento. Galip si fa trovare dal protagonista nel magazzino fintamente intestato a Zehir...

Endless Love Anticipazioni: Nihan rischia la vita!

Emir sta consegnando a Reshat una valigetta piena di soldi, quelli che dovrà utilizzare per partire quanto prima. Nihan, che sta assistendo di nascosto alla scena, fa involontariamente rumore, e così è costretta a scappare e a trovare rifugio in una ghiacciaia, dove però rimane bloccata. In ipotermia, chiama Kemal. Quando quest'ultimo riceve la telefonata, Galip lo sta mettendo alle strette, e la polizia sta per arrivare ad arrestarlo. Invece di restare per discolparsi, il Soydere preferisce raggiungere la sua amata per salvarla...

Asu tenta il suicidio, nelle Anticipazioni di Endless Love del 27 settembre 2024

Asu, con il cuore a pezzi e determinata a togliersi la vita, sta chiamando sia Kemal che Nihan, i quali però non le rispondono. Quando capiscono che cosa sta succedendo, il Soydere e la Sezin accorrono in suo aiuto. I due, ora, si trovano in clinica con la mora. Nihan non ha altra scelta: deve riferire ad Emir dove si trovi. Allora, lo spregevole imprenditore allerta immediatamente la polizia affinché arresti Kemal, il quale, però, è già fuggito. Il Soydere ha ben chiaro di essere caduto nella trappola tesagli da Emir e Galip, e, in attesa di capire come poterne uscire, si nasconde nel deposito di Ayhan. Qui, ci sarà persino un momento di riavvicinamento tra lui e l'amata. Kemal le dirà che non ha ancora abbandonato il progetto di fuggire insieme per costruirsi una vita altrove, mentre la Sezin, dopo avergli giurato che non lo abbandonerà mai, lo spinge a riflettere sull'amore che nutre nei suoi confronti la sua ex, che ha addirittura tentato di togliersi la vita perché lui l'ha lasciata. Nel frattempo, Zeynep arriva in ospedale per andare a far visita ad Asu, e la vede parlare con il suo amante. In preda alla gelosia, la mora affronta a brutto muso Emir, il quale le consiglia di restare tranquilla: farebbe meglio a tenere la bocca chiusa, visto che sa la verità sulla morte di Ozan...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.