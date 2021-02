Daydreamer Anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021: Sanem e Can tutto da rifare. Ci penserà Aziz...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 22 al 26 febbraio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 22 al 26 febbraio 2021 su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana l'appuntamento serale di martedì 23 febbraio 2021 non andrà in onda, al suo posto verranno trasmessi gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 22 al 26 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 22 febbraio 2021

Dopo la presentazione del libro di Sanem, Muzaffer e Ceycey le comunicano di aver comprato i diritti del marchio Fikri Harika.

Puntata in onda Martedì 23 febbraio 2021

Aziz spiega a Remide le ragioni della vendita dell'agenzia e poi scoprono che Sanem è diventata la proprietaria di Fikri Harika.

Puntata in onda Mercoledì 24 febbraio 2021

Sanem si lamenta con Leyla del comportamento molto freddo e distante di Can. Quest'ultimo fa la stessa cosa con Emre per Sanem.

Puntata in onda Giovedì 25 febbraio 2021

Emre e Leyla, vista la gravità della situazione, sono costretti a raccontare alle loro rispettive madri quanto sta accadendo alla tenuta. Mevkibe e Huma non si esimono certo dall'interferire.

Episodio in onda Venerdì 26 febbraio 2021

Yigit, che da tempo finge di essere invalido, inizia ad essere stufo di dover mentire a Sanem, ma Huma lo convince a resistere: secondo lei non manca molto prima che Sanem cada tra le sue braccia. Intanto, Aziz scopre che la tenuta di Sanem è di proprietà di una sua vecchia fiamma: il suo primo amore, mai dimenticato, Mihriban.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.