Brave and Beautiful approda su Canale 5: Trama, Cast e Curiosità sulla nuova Soap

La nuova serie televisiva turca di Canale 5 è pronta ad emozionarci! Scopriamo insieme qual è la sua trama, quali sono i suoi protagonisti e qualche curiosità su di essa.

Lunedì 5 luglio 2021 debutta in daytime su Canale 5 Brave and Beautiful, la nuova soap opera turca che prende posto di Mr Wrong - Lezioni d'amore. Realizzata tra il 2016 ed il 2017, Brave and Beautiful ha per protagonisti Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun, ed è pronta a far battere il cuore ai telespettatori italiani. Ma di cosa tratta, e chi sono i suoi protagonisti? Scopriamo insieme qual è la trama , qual è il cast e qualche curiosità sul serial televisivo!

Brave and Beautiful: La Trama della nuova soap opera turca

Cesur Alemdaroglu è un giovane ostinato e temerario, disposto a tutto pur di soddisfare la sua sete di vendetta. Infatti, fa ritorno in un piccolo paese fuori Istanbul soltanto perché ha un conto in sospeso con il potente Tahsin Korludag. Secondo Cesur, quest'ultimo è colpevole di aver assassinato suo padre. Tuttavia, il ragazzo non aveva considerato un imprevisto: l'uomo in questione ha una figlia tanto attraente quanto brillante, Suhan Korludag. Quando i due si conoscono, lei non lo vede di buon occhio; in seguito, una rivelazione dopo l'altra, l'imprenditrice inizia a dubitare del padre e, di contro, a fidarsi del nuovo arrivato. Così, i due s'innamorano, pur sapendo di non potersi abbandonare al loro sentimento: si trovano nel bel mezzo di una storica faida familiare. Riusciranno i novelli Romeo e Giulietta a far trionfare l'amore sull'odio?

Il Cast di Brave and Beautiful

Cesur Alemdaroglu è il protagonista della serie TV. Affascinante e tenebroso, decide di cambiare il cognome per agire indisturbato: deve vendicare il padre, ucciso anni prima . In principio, Cesur sembra un giovane concentrato soltanto sulle donne e sul denaro, ma, presto, si rende conto che ciò che davvero conta nella vita è ben altro. Il ragazzo è interpretato da Kivanc Tatlitug .

Suhan Korludag è la protagonista. Graziosa ed intraprendente, è l'orgoglio di suo padre. Grazie ai fiori che coltiva, Suhan produce dei profumi e dei prodotti in vetro che portano il suo marchio. Ha il sangue freddo, e non ha paura di soffrire: affronta il pericolo ed il dolore a testa alta... soprattutto se deve farlo per Cesur , colui che le fa conoscere l'amore. La ragazza è interpretata da Tuba Buyukustun .

Tahsin Korludag è l'antagonista. Abbiente e spietato, è il più grande proprietario terriero della città di Korludag, nonché il fondatore. L'obiettivo di Tahsin , infatti, è sempre stato quello di costruire un impero dove non mancasse mai niente ai membri della sua famiglia. La sua vita viene sconvolta dall'arrivo dell'agguerrito Cesur . L'uomo è interpretato da Tamer Levent .

Korhan Korludag è il figlio di Tashin , e quindi fratello di Suhan . Il giovane è sposato con Cahide , e soltanto dopo che quest'ultima resta incinta il padre comincia a degnarlo di considerazione: fino a quel momento, Korhan non è mai stato trattato con lo stesso riguardo con cui è sempre stata trattata la sorella. Il ragazzo è interpretato da Erkan Avci .

Mihriban Aydinbas è una donna che, anni prima, è stata abbandonata sull'altare da Tahsin : a lei, l'uomo ha preferito quella che poi sarebbe diventata la madre dei suoi figli. Nonostante la delusione amorosa, Mihiriban ha comunque scelto di diventare partner del Korludag . Tuttavia, quando Cesur arriva in città, vede in lui la possibilità di vendicarsi dell'umiliazione subita in passato. La donna è interpretata da Devrim Yakut .

Bulent Aydinbas è il figlio di Mihriban ed il fidanzato di Suhan. I due si conoscono sin dall'infanzia, e lui ha voluto intraprendere una relazione amorosa con lei per assicurarsi un posto a Korludag. Quando il giovane le chiede di sposarlo, però, l'imprenditrice rifiuta. Convinto che Suhan non abbia accettato a causa dell'influenza che ha su di lei, inizia ad assumere nei confronti di Cesur un atteggiamento ostile. Il ragazzo è interpretato da Serkan Altunorak.

Qualche Curiosità su Brave and Beautiful

Brave and Beautiful, il cui titolo originale è Cesur ve Guzel, è composta da 32 episodi la cui durata varia dai 120 ai 140 minuti circa, ed è stata trasmessa in Turchia dal 10 novembre 2016 fino al 22 giugno 2017. In Italia, invece, gli episodi sono stati montati in modo tale da formare 96 puntate: un episodio originale corrisponde a tre episodi europei la cui durata varia dai 40 ai 45 minuti.

Non perdere la prima puntata di Brave and Beautiful che andrà in onda lunedì 5 luglio 2021 alle 14.45 su Canale 5.