Brave and Beautiful Anticipazioni 2 settembre 2021: Tahsin e Adalet hanno paura di Riza

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 2 settembre 2021 su Canale 5 rivelano che i coniugi Korludag non dormono sonni tranquilli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 2 settembre 2021, alle 14.45, Tahsin e Adalet temono che la vendetta di Riza stia per abbattersi su di loro!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza ha sete di vendetta

Adalet e Tahsin non sanno che cosa potrebbero fare per arginare il pericolo Riza. Quest'ultimo, dopo aver ingiustamente trascorso svariati anni da detenuto, è riuscito a scappare proprio durante il trasferimento da un carcere ad un altro organizzato dal proprietario terriero, il quale voleva allontanarlo il più possibile da se stesso e dalla moglie.

Tahsin e Adalet hanno incastrato Riza, nelle Anticipazioni del 2 settembre 2021 di Brave and Beautiful

Consapevole del fatto che il cognato abbia sete di vendetta, dato che era stato proprio lui a farlo finire dietro le sbarre, affinché non ci finisse Adalet, ora il Korludag trema... però mai quanto la sorella di Riza. Adalet ha le mani sporche del sangue del direttore dell'orfanotrofio in cui lei ed il fratello sono cresciuti, ma, al posto suo, è stato Riza a pagare per l'omicidio...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Adalet non sa che cosa fare...

Tuttavia, se la donna ha il timore che il consanguineo, ora che è tornato a piede libero, stia escogitando un piano per vendicarsi di lei e del marito, ha anche il timore che le indagini forensi possano rivelare scomode verità. La paura non le permette di dormire sonni tranquilli, così come non le permette di ragionare lucidamente... che cosa deciderà di fare Adalet?

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.