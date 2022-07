Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 20 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 luglio 2022 - Liam ha organizzato tutto nei minimi particolari. Lui e Hope passeranno una serata romantica e riusciranno a cancellare l'orrore capitato alla loro famiglia... o almeno è quello che spera lo Spencer. I due innamorati, durante la cena, ribadiranno il loro amore e si prometteranno di non lasciarsi mai più, ma soprattutto di non mentirsi più. Questa promessa farà scattare qualcosa in Liam o il ragazzo riuscirà a lasciarsi alle spalle anche la morte di Vinny? Intanto, Wyatt, ormai sicuro che suo fratello e suo padre gli stiano nascondendo qualcosa, chiederà a Bill spiegazioni. Il magnate però rimarrà muto. Nessuno dovrà scoprire la verità su lui, Liam e Vinny... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 luglio 2022 - Claudia cerca di attirare l'attenzione di Guillermo: la ragazza è interessata al giovane proprietario del ristorante e lui non sembra disdegnare le attenzioni della bella collega di Azucena. La situazione si fa tesissima, dato che i due si sono appena riavvicinati, ma la nipote di Rosina non riesce proprio a fidarsi. Infastidita dagli atteggiamenti equivoci del ragazzo decide di prenderlo di petto, però lui nega assolutamente di avere un interesse per Claudia e le dice di aver frainteso... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 luglio 2022 - Agustina è morta a causa di un errore nella somministrazione dei farmaci. Il corpo della tata, dunque, non può essere rimpatriato, altrimenti il rischio è che la verità venga a galla. Francisco e Patricia decidono che la donna defunta verrà seppellita in Guinea. Nel frattempo, Carmen, davanti al rifiuto di suo padre di credere nel coinvolgimento di Patricia, insiste affinché Sibebi ripeta quanto le ha riferito proprio di fronte alla coppia. Intanto, Tirso, impietosito dalla tristezza di Julia, contatta Sergio. Purtroppo l'oste di renderà subito conto delle mire del ragazzo e del subdolo modo con cui cercherà di ottenere ciò che desidera: Sergio, deciso a tornare nelle grazie di Julia e pronto a riconquistarla, dirà di volersi trasferire in paese. Tirso, su tutte le furie per le parole di Sergio, alla richiesta di affittargli una camera in hotel, esigerà un pagamento spropositato così da convincere l'avversario a rinunciare. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 20 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 20 luglio 2022 - Hunkar è spietata: sta ostacolando la richiesta di ricorso in appello del protagonista. La donna vuole assicurarsi che la condanna a morte di Yilmaz venga confermata. Hunkar, infatti, sta facendo in modo che niente e nessuno possa frapporsi tra Demir e la Altun. Il meccanico, intanto, si è reso conto di non avere molte chance di sopravvivere: qualcuno di potente, evidentemente, ha stabilito che debba andare all'altro mondo. Così, l'Akkaya capisce di dover escogitare un piano di fuga... Qui la trama completa di Terra Amara.

