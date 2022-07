Terra Amara Anticipazioni 20 luglio 2022: Hunkar vuole Yilmaz morto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 20 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la signora della tenuta non ha alcuna pietà: l'Akkaya deve morire! Quest'ultimo, intanto, escogita un piano di fuga...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 luglio 2022, alle 15.45, mentre Hunkar ostacola la sua richiesta di ricorso in appello, Yilmaz si fa accoltellare: solo così potrà farsi ricoverare in ospedale e provare ad evadere!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sotto shock...

Yilmaz è ancora dietro le sbarre del carcere di Istanbul e, con ogni probabilità, ne uscirà soltanto il giorno in cui lo giustizieranno. Il ragazzo, infatti, è stato condannato a morte. Gulten lo ha scoperto, ed è andata subito a riferirlo a Zuleyha. Sotto shock, quest'ultima ha agito d'impulso: ha lasciato in fretta e furia la tenuta, senza che nessuno se ne accorgesse. La sarta voleva far visita all'Akkaya, anche se, purtroppo, le cose non vanno come sperato...

Hunkar ostacola Yilmaz, nelle Anticipazioni del 20 luglio 2022 di Terra Amara

Hunkar è spietata: sta ostacolando la richiesta di ricorso in appello del protagonista. La donna vuole assicurarsi che la condanna a morte di Yilmaz venga confermata. Hunkar, infatti, sta facendo in modo che niente e nessuno possa frapporsi tra Demir e la Altun. Il meccanico, intanto, si è reso conto di non avere molte chance di sopravvivere: qualcuno di potente, evidentemente, ha stabilito che debba andare all'altro mondo. Così, l'Akkaya capisce di dover escogitare un piano di fuga...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz si fa accoltellare!

Il prigioniero si sta accordando con un compagno di cella, Suleyman: sarà lui ad aiutarlo a mettere in atto il suo piano di evasione. Nel cuore della notte, Suleyman accoltella Yilmaz. Gravemente ferito, il giovane viene trasportato d'urgenza in ospedale; qui, lui lo sa, gli sarà più semplice fuggire. Tuttavia, l'Akkaya ha poco tempo per riflettere ed agire, dal momento che si sta rimettendo in fretta...

