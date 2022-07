Un altro Domani Anticipazioni 20 luglio 2022: Tirso scenda in guerra contro Sergio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 20 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Tirso, scoperti i piani di Sergio, proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 20 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Carmen, determinata a far venire a galla la verità, cerca in tutti i modi di far confessare a Sibebi ciò che ha visto la notte prima che Agustina morisse. Sergio prova ancora una volta a tornare nella vita di Julia, Tirso cerca di impedirglielo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia è un'assassina

Tirso è sfuggente da giorni, atteggiamento che l'ha anche portato a scontrarsi con Julia. Finalmente però l'oste fa un passo indietro e si confida con l'amica: il ragazzo è in apprensione perché a causa della scomparsa di una ricevuta sarà costretto a chiudere l'Hotel. Julia, incredula, scopre che dietro alla scomparsa del documento c'è lo zampino di sua madre. Diana ha volutamente sottratto lo scontrino! A Río Muni, Carmen scopre grazie a una domestica che Patricia ha somministrato ad Agustina dosi errate dei farmaci. Dopo aver ricostruito tutte le fasi della malattia della tata, non ha dubbi: Patricia è la responsabile della sua morte. Un grave scandalo causato dalle sue serate turbolente, porta Ángel a doversi confrontare con Patricia e Ventura, entrambi pronti ad ammonirlo per la sua condotta.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia soffre per l'assenza di Sergio e Diana

Julia continua con i preparativi per la festa di apertura del workshop, ma si rende conto che le persone che sono sempre state con lei nei momenti più importanti della sua vita, Diana e Sergio, non parteciperanno alla inaugurazione. Di fronte alla tristezza che questa situazione le provoca, Tirso non può fare a meno di prendere in mano la situazione e contattare Sergio. Intanto le tensioni tra María e Chloe riaffiorano di nuovo. A Rio Muni Francisco non vuole credere alle accuse di Carmen nei confronti di Patricia, anzi, è con lei che deciderà cosa fare con la salma di Agustina...

Tirso in guerra con Sergio, nella Puntata di Un Altro Domani del 20 luglio 2022

Agustina è morta a causa di un errore nella somministrazione dei farmaci, il suo corpo dunque non può essere rimpatriato altrimenti il rischio è che la verità venga a galla. Francisco e Patricia decidono dunque che la tata di Carmen verrà seppellita in Guinea. Nel frattempo la ragazza, davanti al rifiuto di suo padre di credere nel coinvolgimento di Patricia, insiste affinché Sibebi ripeta quanto le ha riferito proprio di fronte alla coppia. Tirso, impietosito dalla tristezza di Julia, contatta Sergio. Purtroppo l'oste di renderà subito conto delle mire del ragazzo e del subdolo modo con cui cercherà di ottenere ciò che desidera: Sergio, deciso a tornare nella grazie di Julia e pronto a riconquistarla, dirà di volersi trasferire in Paese. Tirso, su tutte le furie per le parole di Sergio, alla richiesta di affittargli una camera in hotel, esigerà un pagamento spropositato così da convincere l'avversario a rinunciare.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

