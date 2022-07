Una Vita Anticipazioni 20 luglio 2022: Azucena furiosa con Guillermo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Azucena accusa Guillermo di aver avuto atteggiamenti equivoci nei confronti di Claudia. Il ragazzo le spiega che si tratta di un malinteso.

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Hortensia furiose con Pascual

Dopo la rottura Rosina e Hortensia hanno consigliato ad Azucena di trovarsi un nuovo fidanzato, le due speravano in qualche uomo importante e facoltoso; un buon matrimonio avrebbe infatti fatto comodo alle due sorelle ormai in bancarotta. Ovviamente non immaginavano certo che la ragazza potesse dare qualche chance al giovane nipote di Pascual, l'insopportabile proprietario del Nuovo Secolo. Dal canto suo neppure Pascual è sembrato felice, anzi, ha vietato al figlio di perdere tempo dietro alla ballerina. L'ostilità dell'uomo non è però servita ad allontanare il giovane ma solo a far arrabbiare Rosina e Hortensia che, quasi per dispetto, hanno iniziato a spingere Azucena tra le braccia di Guillermo.

Una Vita Anticipazioni: Azucena e Guillermo si riavvicinano

Le educate premure di Guillermo non sfuggono alla dolce ballerina Azucena che, convinta dai consigli di madre e zia, decide di dare una seconda occasione all'amore. I due ragazzi piano piano si avvicinano e iniziano a frequentarsi. Ma Azucena deve stare attenta perché sembra proprio che non sia l'unica ad aver messo gli occhi addosso al ragazzo. Claudia, un'altra allieva dell'accademia di ballo, ha delle mire su Guillermo. Nonostante ciò i due ragazzi riescono a trovare nella difficoltà un nuovo punto di incontro: parlando della lite tra e loro famiglie riescono a ritrovare l'intimità di un tempo e colmare il distacco creato dalla rivale. Claudia però, è sempre in agguato.

Claudia cerca di attirare l'attenzione di Guillermo, la ragazza è interessata al giovane proprietario del ristorante e lui non sembra disdegnare le attenzioni della bella collega di Azucena. La situazione si fa tesissima, i due si sono appena riavvicinati ma la nipote di Rosina non riesce proprio a fidarsi. Infastidita dagli atteggiamenti equivoci del ragazzo decide di prenderlo di petto ma lui nega assolutamente di avere un interesse per Claudia e le dice di aver frainteso.

