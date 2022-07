Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 19 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 luglio 2022 - Quinn ha finalmente raggiunto quello che voleva. Eric ha deciso di perdonarla e salvare il loro matrimonio. Mentre i coniugi Forrester festeggiano la loro rinnovata armonia, Liam e Hope sono pronti a passare una serata insieme... da soli. Brooke è entusiasta e non vede l'ora che sua figlia si lasci andare alla passione con suo marito. Anche Ridge è contento, ma qualcosa potrebbe turbare la serenità degli Spencer da un momento all'altro. Il fantasma di Vinny continua a tormentare il figlio di Bill. L'errore commesso su quella strada non può essere cancellato... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 luglio 2022 - Valeria ha allontanato David dopo aver ricevuto la lettera di Rodrigo, ma ora il suo cuore è pezzi per la mancanza del giovane. A mettere a dura prova la ragazza è anche la lontananza dal vero marito e l'incertezza sul loro rapporto. Ma solo quando Genoveva le confiderà la verità sulla strategia di Aurelio, dicendole che in realtà l'uomo non sa davvero dove sia Rodrigo, la ragazza andrà seriamente nel panico. Valeria, furiosa, ma anche molto preoccupata, correrà a chiedere al Quesada il motivo del suo inganno. La poverina non si renderà conto di essersi infilata nella tana del lupo. Aurelio, infatti, solo con la giovane, proverà ad abusare di lei.David per fortuna interviene giusto in tempo per impedire ad Aurelio di violentare Valeria. Quando però si appresterà a consolarla, lei gli rinfaccia la sua complicità con il Quesada... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 19 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 19 luglio 2022 - Tirso è sfuggente da giorni, atteggiamento che l'ha anche portato a scontrarsi con Julia. Finalmente però l'oste fa un passo indietro e si confida con l'amica: il ragazzo è in apprensione perché a causa della scomparsa di una ricevuta sarà costretto a chiudere l'hotel. Julia, incredula, scopre che dietro alla scomparsa del documento c'è lo zampino di sua madre. Diana ha volutamente sottratto lo scontrino! Intanto, a Rio Muni, Carmen scopre grazie a una domestica che Patricia ha somministrato ad Agustina delle dosi errate dei farmaci. Dopo aver ricostruito tutte le fasi della malattia della tata, non ha dubbi: Patricia è la responsabile della sua morte. Un grave scandalo causato dalle sue serate turbolente, invece, porta Angel a doversi confrontare con Patricia e Ventura, entrambi pronti ad ammonirlo per la sua condotta.Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 19 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 19 luglio 2022 - Gulten è venuta a sapere che il meccanico è stato condannato a morte. Nel momento in cui la mette al corrente della terribile novità, la neo-sposa inizia a disperarsi. La Altun, d'altra parte, non ha alcuna intenzione di restarsene con le mani in mano mentre giustiziano l'Akkaya; così, la fanciulla prende una drastica decisione: senza dire niente a nessuno, abbandona la tenuta e corre dall'amore della sua vita. Zuleyah riuscirà a raggiungere e a vedere Yilmaz, finito nel braccio della morte? Qui la trama completa di Terra Amara.

