Un altro Domani Anticipazioni 19 luglio 2022: Patricia è un'assassina!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 19 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Carmen scoprirà che dietro la morte di Agustina c'è la perfida Patricia

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 19 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5:Tirso ed Elena cercano disperatamente la ricevuta del pagamento dell'assicurazione, per riaprire l'albergo. Julia scopre che sua madre l'ha sottratta a Tirso di proposito. Carmen intanto scopre che dietro la morte di Agustina c'è Patricia.

Un Altro Domani: Agustina è stata uccisa!

Julia, arrabbiata con Tirso per la buca della sera prima, chiede spiegazioni ma l'oste rifiuta di dargliene. La discussione sembra compromettere seriamente il loro rapporto, tra i due si crea una fredda distanza. Nel frattempo in paese iniziano a circolare voci sul conto di María, gli amici di Ribero hanno infatti diffuso la notizia dell'innamoramento della ragazza per la sua amica Cloe. Elena si accorge subito che qualcosa non va ed è preoccupata per la sua bambina. Carmen è pronta a partire per accompagnare il feretro di Agustina in Spagna ma il medico comunica a tutta la famiglia una notizia inquietante che la farà desistere: la morte di Agustina è stata causata da un errore nella somministrazione delle medicine.

Un Altro Domani: Elena cerca di tenere Maria lontano dai pettegolezzi

Mentre gli altri cercano di mantenere la calma, Carmen è disposta a fare tutto il necessario per scoprire chi è il responsabile della morte della donna che l'ha cresciuta. I suoi sospetti si concentrano subito su Patricia. Inés intanto cerca di tornare in contatto con Ángel dopo aver visto il giovane affondare tristemente dopo la rottura. Tuttavia, ritrovarsi sarà davvero difficile per la coppia. Elena cerca in tutti i modi di tenere María lontana dai pettegolezzi che circolano in paese, ma Tirso le fa capire che non può continuare così per sempre: María prima o poi dovrà affrontare la questione.

Carmen scopre che Patricia ha volutamente ucciso Agustina, nella Puntata di Un Altro Domani del 19 luglio 2022

Tirso è sfuggente da giorni, atteggiamento che l'ha anche portato a scontrarsi con Julia. Finalmente però l'oste fa un passo indietro e si confida con l'amica: il ragazzo è in apprensione perchè a causa della scomparsa di una ricevuta sarà costretto a chiudere l'Hotel. Julia, incredula, scopre che dietro alla scomparsa del documento c'è lo zampino di sua madre. Diana ha volutamente sottratto lo scontrino! A Río Muni, Carmen scopre grazie a una domestica che Patricia ha somministrato ad Agustina dosi errate dei farmaci. Dopo aver ricostruito tutte le fasi della malattia della tata, non ha dubbi: Patricia è la responsabile della sua morte. Un grave scandalo causato dalle sue serate turbolente, porta Ángel a doversi confrontare con Patricia e Ventura, entrambi pronti ad ammonirlo per la sua condotta.

