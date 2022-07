Terra Amara Anticipazioni 19 luglio 2022: Zuleyha deve dire addio ad Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 19 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun non ha più alcuna speranza di rivedere il suo amato Akkaya...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 luglio 2022, alle 15.45, Zuleyha ha appena saputo che Yilmaz è stato condannato a morte,. La giovane scappa dalla tenuta di nascosto, sperando di poterlo raggiungere in tempo...

Yilmaz è ancora dietro le sbarre, in attesa di giudizio. Benché Demir abbia provato ad aiutarlo, fornendogli un avvocato, un materasso e dei soldi, il prigioniero si trova in pessime condizioni. Intanto, a sua insaputa, Zuleyha è convolata nozze proprio con il loro capo: Hunkar ha costretto la giovane, ricattandola, a sposare Demir. La signora della tenuta, infatti, spera che con questo matrimonio vengano messe a tacere le voci diffuse dall'ex fidanzata del figlio, la quale, ora che è incinta dell'attuale compagno, non fa che accusare Demir di essere sterile! La Altun è in dolce attesa, e tutti crederanno che il bebè che porta in grembo sia del marito...

La protagonista era appena rientrata dalla luna di miele con Demir, ma il suo primo pensiero, ovviamente, era l'Akkaya. Zuleyha si è subito diretta in tutta fretta da Gulten, augurandosi che la fanciulla avesse una lettera per lei da parte dell'amato. La Altun, però, è rimasta delusa. Ciò che la sarta non sa è che Yilmaz, tenuto sotto stretta sorveglianza dal direttore del carcere, è impossibilitato a farle arrivare sue notizie. Adesso, inoltre, Zuleyha sta per ricevere una notizia ben peggiore...

Gulten è venuta a sapere che il meccanico è stato condannato a morte. Nel momento in cui la mette al corrente della terribile novità, la neo-sposa inizia a disperarsi. La Altun, d'altra parte, non ha alcuna intenzione di restarsene con le mani in mano mentre giustiziano l'Akkaya; così, la fanciulla prende una drastica decisione: senza dire niente a nessuno, abbandona la tenuta e corre dall'amore della sua vita. Zuleyah riuscirà a raggiungere e a vedere Yilmaz, finito nel braccio della morte?

