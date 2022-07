Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2022: Aurelio cerca di abusare di Valeria, David la salva!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Felipe accetta l'aiuto di Dori per smettere di prendere farmaci. David impedisce che Aurelio abusi di Valeria e più tardi la consola, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con Quesada.

Una Vita Anticipazioni: Felipe ha continuato a disobbedire a Dori

Dori sta cambiando decisamente la vita di Felipe. Sono le premure e la competenza di questa giovane infermiera ad aver permesso all'avvocato di rimettersi in gioco. Abbiamo avuto diverse conferme dell'efficacia del "metodo Dori". Visitato da Ignacio infatti, Felipe ha ricevuto una diagnosi positiva: grazie alle cure dell'infermiera la sua gamba è pian piano guarita. Il giovane Dominguez ha quindi raccomandato all'Alavarez Hermoso di continuare a seguire le indicazioni della infermiera alla lettera. Felipe però, non sopporta gli ordini e così continua a disobbedire a Dori rifiutandosi di fare gli esercizi.

Una Vita Anticipazioni: Felipe si affida a Dori, mentre David "fugge" da Valeria

Dopo il rifiuto di Felipe di seguire alla lettera la terapia indicata, Dori gli ha lanciato un ultimatum ma Felipe non ne ha voluto sapere e ha preteso di prendere altri medicinali per lenire il dolore. E' a quel punto che Dori lo ha messo di fronte alla verità: l'ha ingannato, finora gli ha somministrato solo un placebo. Felipe, inizialmente sconvolto dalla rivelazione si infuria, ma poi capisce di poter fare a meno di tutti i farmaci che prende. E' così che accetta finalmente senza riserve l'aiuto di Dori. David nel frattempo, dopo il rifiuto di Valeria è corso ad affrontare Aurelio per scoprire di più su Rodrigo, ma ha finito solo per chiedere al suo boss di sollevarlo dall'incarico, così da evitare la vicinanza con la ragazza.

Aurelio prova ad abusare di Valeria ma David interviene, nella Puntata di Una Vita del 19 luglio 2022

Valeria ha allontanato David dopo aver ricevuto la lettera di Rodrigo ma ora il suo cuore è pezzi per la mancanza del giovane. A mettere a dura prova la ragazza è anche la lontananza da Rodrigo e l'incertezza sul loro rapporto. Ma solo quando Genoveva le confiderà la verità sulla strategia di Aurelio, dicendole che in realtà l'uomo non sa davvero dove sia suo marito, la ragazza andrà seriamente nel panico. Valeria, furiosa, ma anche molto preoccupata, correrà a chiedere al Quesada il motivo del suo inganno. La poverina non si renderà conto di essersi infilata nella tana del lupo, Aurelio infatti, solo con la giovane, proverà ad abusare di lei.David per fortuna interviene giusto in tempo per impedire ad Aurelio di violentare Valeria. Quando però si appresterà a consolarla, lei gli rinfaccia la sua complicità con il Quesada.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10