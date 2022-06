Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 7 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 giugno 2022 - un attimo di distrazione sarà fatale per Liam e per la sua vittima, Vinny. Il ragazzo spaventato è pronto a correre alla Polizia, ma Bill non è d'accordo: non deve per nessuna ragione denunciare l'accaduto o la Polizia finirà per arrestarlo, del resto aveva più di una ragione per voler vedere Vinny morto! Bill insiste, torneranno a casa e faremo finta di nulla. Liam però, non riesce a reggere il peso della colpa. Lo Spencer junior fa un primo passo falso: salta la cena con Hope. Lei è delusa ma anche preoccupata. Il ragazzo dovrà inventarsi qualcosa ma sarà davvero capace di mentire su qualcosa di così grande? Nasconderlo proprio a Hope? Intanto Bill, consapevole della debolezza del figlio e del suo stato di confusione, lo solleva dall'incarico più difficile: disfarsi dell'automobile di Vinny e far sparire i documenti del ragazzo così da ritardare il riconoscimento. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 giugno 2022 - Rosina si impegna a fingere di fronte a sorella e nipote; la moglie di Liberto interpreta alla perfezione la parte della ricca possidente dall'atteggiamento snob. Tuttavia Hortensia non ci casca. La scaltra sorella inizia a nutrire dei dubbi. Come non notare infatti che, nonostante le chiacchiere, i racconti sulla sua bella vita, Rosina eviti ogni occasione per mettere mano al portafogli. La sorella, anche lei ridotta in miseria, riconoscerà negli occhi di Rosina il suo stesso dramma. Hortensia capirà quindi che non ha più senso portare avanti la farsa. Diretta, domanderà a Rosina: "Sei sul lastrico?". Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 7 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 7 giugno 2022 - a un passo dalle nozze Julia riceve una lettera sconvolgente. Nella missiva viene designata come unica erede di un certo Carlos Cruz. La ragazza scopre così la vera identità di suo padre che ha finora creduto essere Oscar Infante, l'uomo che l'ha cresciuta. Julia - furiosa con la dispotica madre Diana che le ha taciuto la verità sulla sua famiglia e pronta a sfuggire alle pressioni del futuro marito, Sergio, che ha deciso senza consultarla il trasferimento in Canada dopo le nozze - esplode e molla tutto. La ragazza, in cerca di serenità, si rifugia in un piccolo paesino di montagna alle porte di Madrid, qui si trova infatti la casa di Carmen ereditata alla morte del suo vero padre. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 7 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 7 giugno 2022 - il dottore consiglia a parenti ed amici di evitare ulteriori traumi a Tahsin: un altro shock potrebbe costargli caro, potrebbe essergli persino fatale. I figli, allora, prendono un'inaspettata decisione, ossia torneranno a vivere nella tenuta Korludag. Inoltre, Suhan e Korhan s'impegnano a nascondere a Tahsin gli avvenimenti più recenti, e sconcertanti. Con loro, però, c'è anche Hulya. L'ex prostituta approfitta della situazione per convincere lo spietato proprietario terriero che stanno insieme! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

