Una Vita Anticipazioni 7 giugno 2022: Rosina spalle al muro, Hortensia ha scoperto il suo segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 7 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Hortensia inizierà a nutrire dei dubbi sulla situazione finanziaria della sorella Rosina e deciderà di affrontarla: "Sei in rovina?"

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Guillermo si imbatte in Azucena e ne resta folgorato. Nonostante gli sforzi di Rosina di salvare le apparenze, Hortensia le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina.

Una Vita Anticipazioni: Guillermo folgorato da Azucena

Trascorsi 5 anni dalla terribile attentato che ha portato morte e distruzione, molti stranieri sono arrivati ad Acacias. Saranno proprio i nuovi abitanti a cercare di ricostruire, prendendo in gestione le vecchie attività per dare nuova linfa al quartiere e sollevare dall'infausto compito i vecchi abitanti, ancora molto provati. Tra di loro ci sono anche Inma e Guillermo, nonna e nipote, nuovi proprietari del Ristorante Secolo XX. Gulliermo, giovanissimo, si divide tra il lavoro in trattoria e gli studi professionali per diventare meccanico. E' un bravo ragazzo, volenteroso e intraprendente. Giunto ad Acacias, cerca subito compagnia ma di giovani della sua età ce ne sono pochi, per fortuna, in visita a Rosina, è appena giunta la deliziosa Azucena. Il Sacristan ne resta folgorato!

Una Vita Anticipazioni: Rosina non vuole che Hortensia scopra delle sue difficoltà finanziarie

Dopo il Salto Temporale ritroviamo Rosina e Liberto caduti in rovina. La situazione si rivela davvero drammatica, specie per la Rubio, costretta nel giro di poco ad affrontare un'altra infausta notizia: una visita inattesa di sorella e nipote che la mette seriamente in agitazione. La moglie di Liberto infatti, non vuole certo che la sua famiglia scopra che la sua situazione economica non è più rose e fiori.

Nella Puntata di Una Vita del 7 giugno 2022: Hortensia a bruciapelo: "Sei sul lastrico?"

Rosina si impegna a fingere di fronte a sorella e nipote; la moglie di Liberto interpreta alla perfezione la parte della ricca possidente dall'atteggiamento snob. Tuttavia Hortensia non ci casca. La scaltra sorella inizia a nutrire dei dubbi. Come non notare infatti che, nonostante le chiacchiere, i racconti sulla sua bella vita, Rosina eviti ogni occasione per mettere mano al portafogli. La sorella, anche lei ridotta in miseria, riconoscerà negli occhi di Rosina il suo stesso dramma. Hortensia capirà quindi che non ha più senso portare avanti la farsa. Diretta, domanderà a Rosina: "Sei sul lastrico?".

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 al 12 giugno 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10