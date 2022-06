Beautiful Anticipazioni 7 giugno 2022: Bill fa il lavoro sporco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 7 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che mentre Liam combatterà con il senso di colpa, Bill farà il lavoro sporco al posto suo: si libererà dell'auto e dei documenti di Vinny!

Beautiful Anticipazioni: Liam si mette alla guida della macchina di Bill

Bill è andato a trovare Brooke per parlare un po' dei loro ragazzi, ma la coppia è li a casa Logan. Lo Spencer nota grande distensione e serenità. E' felice per Liam e si lascia andare a qualche brindisi di troppo. E' a quel punto che il magnate chiede al suo primogenito di accompagnarlo a casa guidando la sua macchina; ha bevuto troppo e teme di essere fermato dalla polizia.

Beautiful Anticipazioni: Liam si distrae e investe Vinny

Liam si mette alla guida della potente auto del padre e felice di quanto appena successo con sua moglie, comincerà a raccontargli del bacio e della bella serata passata con Hope. L'entusiasmo perà lo porterà a distrarsi e investire qualcuno. Purtroppo il malcapitato è Vinny. Liam si accorgerà con sgomento di aver ucciso l'uomo che gli ha rovinato la vita. Smarrito e spaventato, vorrà correre alla Polizia per denunciare l'accaduto ma Bill non sarà del suo stesso parere.

Bill si libera dell'auto di Vinny e dei suoi documenti, nella Puntata di Beautiful del 7 giugno 2022

Un attimo di distrazione sarà fatale per Liam e per la sua vittima, Vinny. Il ragazzo spaventato è pronto a correre alla Polizia, ma Bill non è d'accordo: non deve per nessuna ragione denunciare l'accaduto o la Polizia finirà per arrestarlo, del resto aveva più di una ragione per voler vedere Vinny morto! Bill insiste, torneranno a casa e faremo finta di nulla. Liam però, non riesce a reggere il peso della colpa. Lo Spencer junior fa un primo passo falso: salta la cena con Hope. Lei è delusa ma anche preoccupata. Il ragazzo dovrà inventarsi qualcosa ma sarà davvero capace di mentire su qualcosa di così grande? Nasconderlo proprio a Hope? Intanto Bill, consapevole della debolezza del figlio e del suo stato di confusione, lo solleva dall'incarico più difficile: disfarsi dell'automobile di Vinny e far sparire i documenti del ragazzo così da ritardare il riconoscimento.

