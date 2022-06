Un altro Domani Anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022: Julia e Carmen, due donne unite dal destino

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Un altro domani in onda dal 6 al 10 giugno giugno 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Un altro domani per le Puntate della nuova soap spagnola in onda dal 6 al 10 giugno​ 2022 su Canale 5.

Anticipazioni di Un altro domani per la settimana dal 6 al 10 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 6 giugno 2022

Due donne, vissute in due epoche diverse ma unite da un legame profondo: l'infelice Julia che sta per sposare un uomo che non ama e Carmen, una donna in fuga.

Puntata in onda Martedì 7 giugno 2022

Julia, ancora turbata per le recenti, sconvolgenti scoperte, decide di passare qualche giorno di riflessione, da sola, nella casa che le ha lasciato Carlos in paese.

Puntata in onda Mercoledì 8 giugno 2022

Appena arrivata a casa di Francisco, Carmen ha qualche difficoltà ad ambientarsi e a instaurare un buon rapporto con il padre. Julia è alla ricerca della verità su Carlos.

Puntata in onda Giovedì 9 giugno 2022

Carmen partecipa ad una festa indigena, dimenticando il ricevimento che suo padre Francisco ha organizzato in suo onore per presentarla in società. Agustina è preoccupata per lei.

Puntata in onda Venerdì 10 giugno 2022

È il giorno delle nozze e a Julia non resta altro da fare che prepararsi per la cerimonia. Sergio l'aspetta all'altare, ma lei sente che qualcosa non va.

Un altro domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.