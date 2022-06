Brave and Beautiful Anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022: Tahsin perde la memoria! Cesur costretto a proteggerlo per Suhan

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 6 al 10 giugno 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 6 al 10 giugno 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 6 al 10 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 6 giugno 2022

Ep. 1: Cesur, accecato dalla rabbia, vuole uccidere Riza a tutti i costi, anche se questo comporterebbe perdere Suhan e il figlio. Riza nel frattempo si è nascosto, ma Cesur riesce a trovarlo.

Ep. 2: Tahsin ha perso la memoria e i dottori si raccomandano di evitargli ulteriori traumi. Suhan e Korhan decidono di tornare a casa del padre cercando di nascondergli gli ultimi avvenimenti.

Puntata in onda Martedì 7 giugno 2022

Ep. 1: Riza confessa che è lui l'autore dei messaggi sul cellulare di Tashin. Hulya cerca di approfittare della perdita di memoria di Tahsin raccontandogli che loro due hanno una relazione.

Ep. 2: Cesur, convinto che Riza abbia ucciso Adalet, vuole che venga arrestato, ma il procuratore Serhat non ha prove sufficienti. Così, decide di mettere in guardia i cittadini di Korludag.

Puntata in onda Mercoledì 8 giugno 2022

Ep. 1: Suhan riesce a far cadere in trappola Riza e a farlo arrestare. Cesur, d'accordo con il procuratore, riceve da Riza le istruzioni per trovare il cadavere di Adalet.

Ep. 2: La voce della morte di Adalet si sta diffondendo in tutto il paese, ma il medico consiglia alla famiglia di non dire nulla a Tahsin. Hulya chiede aiuto a Turan per ritrovare Zafer.

Puntata in onda Giovedì 9 giugno 2022

Turan trova il bambino, ma fa credere a Hulya che i responsabili del rapimento siano lui e Cahide. Nel frattempo Tahsin si reca a cena da Suhan e Cesur, dove avviene qualcosa di inaspettato...

Puntata in onda Venerdì 10 giugno 2022

Durante la cena con Suhan e Cesur, Tahsin ha degli improvvisi flashback dell’incendio. L'uomo, turbato, inizia subito a fare domande su Adalet, ma Suhan decide di mentirgli: ufficialmente la donna è solo partita alla volta di un luogo a tutti sconosciuto e molto lontano.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.