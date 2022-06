Brave and Beautiful Anticipazioni 7 giugno 2022: Hulya e Tahsin stanno insieme?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 7 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che l'ex prostituta approfitta dello stato confusionale del Korludag senior...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 giugno 2022, alle 16.45, Tahsin non ricorda più i suoi ultimi cinque anni di vita; così, Hulya prova a convincerlo che loro due stanno insieme...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin in ospedale!

Dopo che Cahide le ha rivelato che Salih è stato ucciso da Tahsin, Reyhan ha raggiunto in fretta e furia quest'ultimo. La donna, sconvolta, aveva gli occhi iniettati di sangue e la mano dietro la schiena: nascondeva una pistola! Al culmine della loro discussione, Reyhan ha estratto l'arma ed ha esploso il colpo. Il Korludag senior è caduto a terra, sbattendo la testa. A soccorrerlo è stata Hulya, la quale ha immediatamente chiamato i soccorsi. Così, lo spietato proprietario terriero è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Tahsin ha perso la memoria, nelle Anticipazioni del 7 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Tahsin è in sala operatoria, ed ha bisogno di una trasfusione; l'unico donatore compatibile è Cesur. Il protagonista, per amore di Suhan, senza esitazione alcuna accetta di donare il sangue all'acerrimo nemico, salvandogli - di nuovo - la vita. Al suo risveglio, il Korludag senior appare in uno stato confusionale. Il marito di Adalet, conferma il medico, ha perso la memoria: ha un'amnesia, che potrebbe essere momentanea oppure addirittura permanente.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Hulya ci prova ancora...

Il dottore consiglia a parenti ed amici di evitare ulteriori traumi al capofamiglia: un altro shock potrebbe costargli caro, potrebbe essergli persino fatale. I figli, allora, prendono un'inaspettata decisione, ossia torneranno a vivere nella tenuta Korludag. Inoltre, Suhan e Korhan s'impegnano a nascondere a Tahsin gli avvenimenti più recenti, e sconcertanti. Con loro, però, c'è anche Hulya. L'ex prostituta approfitta della situazione per convincere lo spietato proprietario terriero che stanno insieme!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 6 al 10 giugno 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.