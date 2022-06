Beautiful Anticipazioni dal 6 al 12 giugno 2022: Thomas sulle tracce dell'assassino di Vinny

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 6 al 12 giugno 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 6 giugno 2022

Hope chiede consiglio a Finn su come perdonare il tradimento di Liam, ma in realtà è già sulla buona strada per riuscirci e aspetta il marito a pranzo. Lui, però, disdice l'appuntamento.

Puntata in onda Martedì 7 giugno 2022

Liam piange disperato, e Bill cerca di convincerlo che non ha alcuna colpa per quello che è accaduto a Vinny. Si è liberato dell'automobile di Vinny e ha fatto sparire il suo portafogli.

Puntata in onda Mercoledì 8 giugno 2022

Liam è distrutto, vuole andare alla polizia a costituirsi e annulla un pranzo con Hope senza darle spiegazioni. All'obitorio però, Finn riconosce Vinny e chiama Thomas.

Puntata in onda Giovedì 9 giugno 2022

Il cadavere di Vinny viene identificato ufficialmente da Thomas. Bill continua il suo insabbiamento dell'incidente, cercando di convincere un disperato Liam a dimenticare l'accaduto.

Puntata in onda Venerdì 10 giugno 2022

Thomas vuole scoprire l'identità del vigliacco che ha ucciso Vinny: o lo troverà la polizia, o lo troverà lui! Hope consola Thomas per la morte di Vinny.

Puntata in onda Sabato 11 giugno 2022

Ep.1: Zoe, dispiaciuta, rivela a Quinn di sentirsi in colpa per aver messo i bastoni fra le ruote a Paris e Zende e di essere finalmente pronta ad accettare che sono una coppia. Intanto, Bill continua a impedire a Liam di confessare la verità su Vinny, ma quando Hope chiama il marito per digli cosa è successo al Walker, il giovane Spencer vacilla.

Ep.2: Bill cerca di convincere Liam a non rivelare a nessuno di aver investito e ucciso Vinny e gli dice di aver fatto sparire tutte le prove. Thomas è affranto per la morte dell'amico.

Puntata in onda Domenica 12 giugno 2022

Zoe vuole farsi perdonare da Paris e da Carter, il quale, però, non ha più fiducia in lei.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.