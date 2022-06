Un altro Domani Anticipazioni 7 giugno 2022: Julia fugge da sua madre Diana e dal futuro marito Sergio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 7 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che ferita da sua madre Diana e pressata da Sergio, suo futuro marito, Julia prende una drastica decisione: lasciare Madrid!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 7 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia, ancora turbata per le recenti, sconvolgenti scoperte, decide di passare qualche giorno di riflessione, da sola, nella casa che le ha lasciato Carlos in paese.

Un altro Domani: Una notizia inaspettata sconvolge la vita di Julia!

Julia è una ragazza di città con una vita organizzata al millimetro, un ottimo lavoro e un fidanzato perfetto con cui è sul punto di sposarsi. Ma qualche giorno prima del matrimonio riceve una notizia sconvolgente che la porta ad allontanarsi dalla sua casa e dalle sua routine per trasferirsi in un piccolo paese vicino Madrid, nella vecchia casa di Carmen, una donna con la quale ha un legame molto speciale: è sua nonna!

Nella Puntata di Una altro Domani del 7 giugno 2022: Julia molla tutto e si trasferisce nella casa ereditata da Carlos, quella di sua nonna Carmen!

A un passo dalle nozze Julia riceve una lettera sconvolgente. Nella missiva viene designata come unica erede di un certo Carlos Cruz. La ragazza scopre così la vera identità di suo padre che ha finora creduto essere Oscar Infante, l'uomo che l'ha cresciuta. Julia - furiosa con la dispotica madre Diana che le ha taciuto la verità sulla sua famiglia e pronta a sfuggire alle pressioni del futuro marito, Sergio, che ha deciso senza consultarla il trasferimento in Canada dopo le nozze - esplode e molla tutto. La ragazza, in cerca di serenità, si rifugia in un piccolo paesino di montagna alle porte di Madrid, qui si trova infatti la casa di Carmen ereditata alla morte del suo vero padre.

Un altro Domani: Julia scopre il diario di Carmen

Ad accogliere Julia in paese c'è Elena, cara amica e vicina di casa dell'uomo che ha scoperto essere il suo vero padre, Carlos. La donna insieme a sua figlia da una mano alla ragazza affinché si sistemi al meglio nella vecchia abitazione di Carmen. Tutto fila liscio, il clima è disteso, finché una delle finestre della casa non viene rotta da un sasso. Si tratta di una sorta di avvertimento? Qualcuno scaglia una pietra contro una finestra dell'ex casa di Carmen. Si tratta forse di una minaccia ma Julia non ha tempo di porsi domande, fatalità infatti, il sasso le mostra il nascondiglio di un vecchio diario di Carmen...

