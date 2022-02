Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 3 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 Febbraio 2022 - Thomas deve essere operato. Mentre Finn avvisa i familiari, la sua equipe medica sta già preparando la sala per l'intervento d'urgenza. Non ci sono altre soluzioni, se Thomas vuole uscirne vivevo e soprattutto senza danni cerebrali permanenti, Finn deve intervenire chirurgicamente. Purtroppo non si tratterà di un'operazione facile, il nuovo fidanzato di Steffy non può certo nascondere i rischi, ma chiede a lei e Ridge massima fiducia perchè sente di poter aiutare davvero Thomas. I familiari danno i loro ok e si preparano ad una lunga trepidante attesa... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 3 Febbraio 2022 - Soledad, la fidata domestica di casa Bacigalupe, apparsa misteriosamente nel quartiere, non è riuscita a conquistare la fiducia dei vicini. L'unico che sembra non nutrire dubbi sulla donna è Marcos che, dalla morte di Felicia, è entrato sempre più in confidenza con lei. Il rapporto tra i due non è semplicemente lavorativo, sono molto vicini e molto intimi. Anticipazioni rivelano che finiranno per diventare presto una coppia, purtroppo Soledad nasconde davvero qualcosa, un segreto pericoloso per il povero Marcos, pare infatti che la domestica lo stia spiando per conto degli anarchici! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 3 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 3 Febbraio 2022 - Kerem interpreta male una conversione telefonica di Pina e lascia la città. Mentre Melo ha capito di essere innamorata di Burak ma non sa come confessare i propri sentimenti, dal momento che lui vorrebbe una semplice amicizia, Aydan trova un modo assurdo per rivelare a Serkan la verità su Kemal. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

