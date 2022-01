Beautiful Anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022: Thomas deve operarsi, la sua vita è nelle mani di Finn!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 31 gennaio 2022

Liam rimane sconvolto dalla rivelazione di Hope: lei non lo ha tradito. Thomas, in preda alle allucinazioni, stava baciando un manichino che le somigliava.

Puntata in onda Martedì 1° febbraio 2022

Mentre Ridge e Steffy si trovano in ospedale al capezzale di Thomas, negli uffici della Forrester, Paris e Zende chiacchierano del più e del meno, flirtando.

Puntata in onda Mercoledì 2 febbraio 2022

Mentre Paris e Zende stanno chiacchierando della brutta storia in cui è stata coinvolta Zoe, in ospedale le condizioni di Thomas peggiorano.

Puntata in onda Giovedì 3 febbraio 2022

In ospedale, Ridge, Steffy, Hope e Liam aspettano di sapere da Finn l'esito dell'intervento a cui è stato sottoposto Thomas.

Puntata in onda Venerdì 4 febbraio 2022

Wyatt e Flo analizzano con Quinn quello che lei e Shauna hanno fatto nei confronti di Brooke e Ridge, motivo per cui ora è fuori di casa e al momento vive da loro.

Puntata in onda Sabato 5 febbraio 2022, doppio episodio

Ep.1: Shauna cerca di convincere Eric a perdonare sua moglie. Liam dice a Steffy di essersi sbagliato: non era Hope quella che visto baciare Thomas, ma il suo manichino.

Ep.2: Ridge continua a ripetere a Hope quanto le sia grato per aver soccorso Thomas e in generale per essergli stata vicina e per volergli bene, nonostante tutto.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.