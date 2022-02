Una Vita Anticipazioni 3 Febbraio 2022: Marcos e Soledad sempre più vicini!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 3 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Marcos si avvicinerà molto a Soledad, purtroppo presto scoprirà che la donna non è chi dice di essere!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: nonostante ripetuti esami clinici, i medici non trovano le cause del malessere di Lolita. Tra Soledad e il suo signore cresce l'intesa.

Una Vita Anticipazioni: Lolita sorprende Antonito e Natalia e finisce in ospedale

Natalia parte all'attacco, Antonito non riesce a resistere e cade nella trappola. Va tutto secondo i piani, proprio quando i due infatti iniziano ad amoreggiare, Lolita li sorprende. I due amanti senza alcuna cautela si sono appartati nella casa coniugale e la povera Casado non ha tardato a scoprire il tradimento. La reazione della donna è comprensibile: già cagionevole di salute, viene colta da un forte attacco d'ansia e sviene. Il medico, accorso subito, consiglierà di ricoverarla d'urgenza!

Una Vita Anticipazioni: Antonito, preoccupato, attende di conoscere il riultato dei test clinici affettuati su Lolita

Lolita non sta bene, le sue condizioni sembrano peggiorare e la giustificazione dello stress, per quanto sembri in questo momento più che mai valida, pare non convincere più familiari e amici. La poverina dovrà dunque sottoporsi a nuovi test clinici per stabilire le cause della sua condizione. Antonito è pentito e amareggiato, sente tutto il peso di quanto sta accadendo alla sua povera moglie. Il Palacios, corso subito al capezzale di Lolita insieme a Ramon e Carmen, prega affinchè la diagnosi non sia grave come sospetta.

Marcos si avvicina a Soledad ma lei non è chi dice di essere, nella Puntata di Una Vita del 3 Febbraio 2022

Soledad, la fidata domestica di casa Bacigalupe, apparsa misteriosamente nel quartiere, non è riuscita a conquistare la fiducia dei vicini. L'unico che sembra non nutrire dubbi sulla donna è Marcos che, dalla morte di Felicia, è entrato sempre più in confidenza con lei. Il rapporto tra i due non è semplicemente lavorativo, sono molto vicini e molto intimi. Anticipazioni rivelano che finiranno per diventare presto una coppia, purtroppo Soledad nasconde davvero qualcosa, un segreto pericoloso per il povero Marcos, pare infatti che la domestica lo stia spiando per conto degli anarchici!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.