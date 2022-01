Love is in the Air Anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Aydan nel panico! Keman è il padre di Serkan

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 su Canale 5. Scopriamo dunque cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 31 gennaio 2022

Aydan ottiene la conferma che temeva: Kemal è il padre di Serkan, quindi cerca un modo per dirlo ad entrambi. Nel frattempo, Serkan e Eda fanno un'amara scoperta.

Puntata in onda Martedì 1° febbraio 2022

Per riuscire ad iscrivere Kiraz nella stessa scuola di Can, Eda e Serkan hanno bisogno di un aggancio nell'alta società. Aydan se ne farà carico, ma pretende uno scambio.

Puntata in onda Mercoledì 2 febbraio 2022

Serkan e Eda, e Engin e Piril si contendono il posto per i loro rispettivi figli presso una scuola per la cui ammissione sono previste prove attitudinali per i genitori.

Puntata in onda Giovedì 3 febbraio 2022

Il comitato scolastico della scuola a cui Serkan, Eda, Piril ed Engin vogliono iscrivere i loro figli scopre che le due coppie di genitori stanno nascondendo qualcosa e così li squalificano senza indugi.

Puntata in onda Venerdì 4 febbraio 2022

Pina riceve una telefonata che spinge Kemal a partire mentre Melek confida a Ayfer di provare qualcosa per Burak, ma che nonostante il bacio lui vuole che rimangano solo amici. Intanto Aydan decide di mandare a Serkan un messaggio per confessargli che il suo vero padre è Kemal.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.