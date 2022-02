Beautiful Anticipazioni 3 Febbraio 2022: Thomas sotto i ferri. E' tutto nelle mani di Finn!

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni: Thomas nelle mani di Finn

Thomas è nelle mani dei medici, in particolare di Finn che, indossato subito il camice si è messo al lavoro insieme ai colleghi per offrire tutte le cure necessarie al ragazzo. Ridge, Steffy e Brooke sono in trepidante attesa di una diagnosi ufficiale. Purtroppo Finn sospetta che la causa del coma di Thomas non sia un trauma alla testa, ipotesi avanzata da Hope dopo aver assistito allo svenimento, ma che dipenda piuttosto da una lesione cerebrale persistente. Il Dottore però inviterà la famiglia alla cautela: "non possiamo esserne certi finché non verranno effettuati tutti i test del caso."

Beautiful Anticipazioni: Finn convoca i familiari di Thomas, non ha buone notizie!

Passano le ore, la disperazione di Ridge e Steffy cresce, Thomas è in coma e non da segni di ripresa. Intanto test e analisi vanno avanti e le speranze diminuiscono, pare infatti che la diagnosi di Finn inizi ad assumere sempre maggior credito. Una estenuante attesa che terminerà solo quando il dottore finalmente, carte alla mano, convocherà i familiari. Finn è scuro in volto, purtroppo non ha buona notizie per la sua amata Steffy e per suo padre Ridge!

Finn opera Thomas. Quale sarà l'esito dell'intervento? Nella Puntata di Beautiful del 3 febbraio 2022

Thomas deve essere operato. Mentre Finn avvisa i familiari, la sua equipe medica sta già preparando la sala per l'intervento d'urgenza. Non ci sono altre soluzioni, se Thomas vuole uscirne vivevo e soprattutto senza danni cerebrali permanenti, Finn deve intervenire chirurgicamente. Purtroppo non si tratterà di un'operazione facile, il nuovo fidanzato di Steffy non può certo nascondere i rischi, ma chiede a lei e Ridge massima fiducia perchè sente di poter aiutare davvero Thomas. I familiari danno i loro ok e si preparano ad una lunga trepidante attesa...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.