Love is in the Air Anticipazioni 3 febbraio 2022: Melo confessa tutto, Burak è…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo innamorata di Burak, Aydan prende una decisione.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Kerem interpreta male una conversione telefonica di Pina e lascia la città. Mentre Melo ha capito di essere innamorata di Burak ma non sa come confessare i propri sentimenti, dal momento che lui vorrebbe una semplice amicizia, Aydan trova un modo assurdo per rivelare a Serkan la verità su Kemal.

Kerem se ne va nella Puntata di Love is in the Air del 3 febbraio 2022

Kerem non riesce a trovare il giusto ritmo lavorando per Serkan, e crede di non essere tagliato per questa professione. Grazie all’intervento di Eda e Pina, il giovane ha fatto uno sforzo e ha vinto le proprie paure, presentando il suo progetto. Ascoltando una chiamata di Pina, tuttavia, Kerem crede che la ragazza non gli sia fedele e lascia la città.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo ama Burak

Da quando l’ha baciata, Melo ha iniziato a vedere Burak sotto una nuova luce. Ragionando sui propri sentimenti, Melo capisce di essersi innamorata perdutamente dell’amico di Eda ma non sa come comportarsi. Burak, oltre a non ricordare nulla di quella magica serata in riva al mare, chiarisce più volte di vedere Melo come una semplice amica!

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan fa un azzardo

Aydan ha scoperto che Kemal è il padre biologico di Serkan ma informare i due della verità si rivela già difficile del previsto. Tra Serkan e Kemal c’è una naturale antipatia e Aydan teme profondamente la loro reazione alla notizia. Non sapendo come parlare con il figlio, che è sempre più scostante nelle ultime settimane forse anche a causa dell’impegno con la sua ritrovata famiglia, Aydan decide di mandare a Serkan un messaggio per rivelargli che Kemal è suo padre.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.