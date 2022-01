Una Vita Anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022: Antonito cede alla passione con Natalia ma Lolita li scopre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Puntata in onda Lunedì 31 gennaio 2022

Genoveva, per cercare di migliorare la propria immagine nel quartiere, chiede a Fabiana aiuto per organizzare una messa in ricordo di Marcia.

Puntata in onda Martedì 1° febbraio 2022

Antonito passa la sua prima notte nella pensione, e quando lui passa a casa a prendere dei documenti, Natalia si presenta alla porta e cerca di sedurlo.

Puntata in onda Mercoledì 2 febbraio 2022

Antonito cede alla seducente Natalia e tradisce la moglie. Lolita sorprende i due amanti in casa Palacios, sviene per lo sgomento e il medico consiglia di portarla in ospedale

Puntata in onda Giovedì 3 febbraio 2022

Mendez e Casilda cercano di convincere Felipe a voltare pagina e lasciar perdere Genoveva, che sembra protetta persino dalla polizia, ma l'uomo vuole vendicarsi a tutti i costi.

Puntata in onda Venerdì 4 febbraio 2022

Nonostante ripetuti esami clinici, i medici non trovano le cause del malessere di Lolita. Tra Soledad e il suo signore cresce l'intesa.

Puntata in onda Sabato 5 febbraio 2022, doppio appuntamento

Ep.1: Tutto il quartiere partecipa alla messa in memoria di Marcia, compreso Felipe. In ospedale, Lolita perde nuovamente conoscenza.

Ep.2: Antonito intuisce che i fratelli Quesada gli hanno teso una trappola fin dall'inizio, ma quando cerca di affrontare Aurelio, l'imprenditore lo minaccia prendendolo a pugni.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.