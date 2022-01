Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 26 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 gennaio 2022 - Finn, avvisato dalla Logan, corre subito al capezzale del Forrester. Nel trasporto lo stilista non riprende conoscenza, si tratta chiaramente di una corsa contro il tempo. Thomas non è semplicemente svenuto a causa dello stress, il poverino è in coma, la situazione è drammatica e vanno subito avvisati i familiari del ragazzo. Finn chiama Steffy e Ridge, Hope è troppo agitata per riuscire anche solo a telefonare. La Logan, nei momenti concitati del soccorso, ha fatto cadere diversi oggetti, compresa la bambola. La casa, ormai a soqquadro, sembra la scena di un delitto, in realtà non c'è stata alcuna colluttazione e Hope ci tiene a precisarlo. E' davvero scioccata, avanza l'ipotesi che Thomas, svenendo, abbia battuto la testa, di qui l'impossibilità di rianimarlo, ma i medici non sono d'accordo: purtroppo la diagnosi è molto più grave! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 gennaio 2022 - mentre Antonito, intento a cercare delle risposte, affronta Natalia, Lolita, rimasta sola, si trova a fare i conti col suo dolore e con gli innumerevoli problemi di salute che continuano ad affliggerla. La poverina non sta bene e il motivo sembra essere lo stress, causato proprio dall'instabilità della sua relazione. Lei e Antonito stanno insieme da tempo, lui ha sempre resistito alle tentazioni, ma ormai la via sembra smarrita. E' per questo che Lolita l'ha cacciato di casa. Ad Antonito non resta dunque che cercare il conforto dei suoi cari, Carmen e Ramon, ma i due saranno davvero pronti ad ascoltarlo e giustificarlo, oppure si schiereranno con Lolita? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 27 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 27 gennaio 2022 - dopo aver scoperto che suo marito non la tradisce con un’altra donna, Piril è più serena anche se avrebbe voluto che Engin le avesse parlato della sua nuova attività di catering prima di farla impazzire inutilmente. Durante una degustazione, la coppia si imbatte nella preside di una scuola d’élite e decide di mettersi alla prova, nella speranza che il figlio Can sia accettato nella prestigiosa struttura. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 24 al 28 gennaio 2021.