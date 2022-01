Una Vita Anticipazioni dal 24 al 29 gennaio 2022: Antonito se ne va di casa. Lolita si sente male!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 24 al 29 gennaio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 24 al 29 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 24 gennaio 2022

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e la ragazza accetta felice. Rosina è convinta che Josè abbia fatto sparire Bellita e che voglia uccidere anche lei.

Puntata in onda Martedì 25 gennaio 2022

Lolita chiede ad Antonito di andarsene di casa, e, rimasta sola, ha una crisi di tosse e trova del sangue sul fazzoletto. Gli Olmedo decidono che è ora di velocizzare il piano.

Puntata in onda Mercoledì 26 gennaio 2022

I domestici danno il benvenuto alla zia Benigna e a sua figlia Indalecia e subito capiscono perché Jacinto era così preoccupato per il suo arrivo: la donna sembra davvero insopportabile.

Puntata in onda Giovedì 27 gennaio 2022

Antonito confessa a Ramon e Carmen che Lolita gli ha chiesto di lasciare la casa per un po' di tempo. Rosina e Liberto discutono per la presenza di Felipe in casa.

Puntata in onda Venerdì 28 gennaio 2022

Miguel si dice contrario all'idea di Aurelio di commerciare in armamenti con i Paesi che stanno per entrare in guerra. Marcos minaccia Aurelio con un tagliacarte.

Puntata in onda Sabato 29 gennaio 2022, doppio appuntamento

Ep.1: Mentre Medez esterna i suoi sospetti sul coinvolgimento di Genoveva nella scomparsa di Velasco e decide di indagare, Antonito si dispera dopo essere stato cacciato di casa da Lolita.

Ep.2: Felipe, dopo essere rimasto solo con Genoveva, informa la moglie di aver richiesto l'annullamento del loro matrimonio. Intanto, Josè Miguel e Rosina rivelano a Susana il perché dei loro sotterfugi: Bellita è ancora viva!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.