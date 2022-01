Love is in the Air Anticipazioni dal 24 al 28 gennaio 2022: Eda pedina Serkan! La sta tradendo con Deniz?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 24 al 28 gennaio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 24 al 28 gennaio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 24 al 28 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 24 gennaio 2022

La dottoressa Hulya riunisce i genitori di Kiraz e i loro amici e li invita a condividere i propri pensieri più nascosti per insegnare alla bambina l'importanza della sincerità.

Puntata in onda Martedì 25 gennaio 2022

Serkan prende un caffè con la signora Deniz. Eda è gelosa di questo appuntamento, ma poi scopre che in realtà si trattava di una cena di lavoro.

Puntata in onda Mercoledì 26 gennaio 2022

Piril decide di pedinare Engin per scoprire se ha un'amante e scopre che il marito sta mettendo su un'attività di catering in segreto.

Puntata in onda Giovedì 27 gennaio 2022

Piril ed Engin incontrano per caso la preside di una rinomata scuola per bambini, per la cui iscrizione i genitori degli aspiranti alunni devono prima superare un particolare colloquio. La coppia è decisa: Can andrà a quella scuola ad ogni costo!

Puntata in onda Venerdì 28 gennaio 2022

Mentre Kerem attende con ansia che Serkan esamini i suoi disegni, Eda trova un modo per rimanere sola con il Bolat prima dell'incontro così da avvertirlo: sarà meglio che non sia troppo duro con il giovane apprendista, onde evitare di demoralizzarlo!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.