Beautiful Anticipazioni 27 gennaio 2022: Finn avverte Ridge e Steffy "Thomas è in Coma!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 27 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope e Finn portano Thomas in ospedale, è una corsa contro il tempo perché il poverino non riprende conoscenza. Purtroppo la diagnosi non lascerà scampo...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 gennaio 2022. Nelle Trame dei due episodi in onda su Canale5 a partire dalle 13.45 vedremo che Hope e Finn portano Thomas in ospedale e avvertono Steffy e Ridge del suo svenimento. Nella confusione, Hope fa cadere il manichino.

Beautiful Anticipazioni: ​Hope scopre Thomas mentre parla con la bambola

Hope, turbata dagli avvertimenti di Finn, gli stessi che da settimane le lancia anche Liam, decide di andare a parlare con Thomas per cercare di capire se realmente il fratellastro nutra ancora una morbosa ossessione ne nei suoi confronti. Purtroppo, giunta a casa del Forrester, si trova a fare i conti con una sconvolgente verità: l'ex intrattiene un farneticante dialogo con la bambola.

Beautiful Anticipazioni: ​Thomas perde i sensi, Hope, disperata, chiama i soccorsi

Colto di sorpresa, Thomas, esce dal suo stato di trance. Il poverino, sopraffatto dall'ansia, non da in escandescenza, anzi, finisce per crollare a terra privo di sensi sotto lo sguardo incredulo della Logan. Hope, convinta di dover assistere all'ennesima esplosione aggressiva del Forrester, rimane sconvolta nel vederlo cadere come un frutto maturo dal suo albero. Non c'è modo di rianimarlo, a Hope non rimane che chiamare immediatamente i soccorsi nel disperato tentativo di salvarlo!

Thomas è in coma! Nella Puntata di Beautiful del 27 gennaio 2022

Finn, avvisato dalla Logan, corre subito al capezzale del Forrester. Nel trasporto lo stilista non riprende conoscenza, si tratta chiaramente di una corsa contro il tempo. Thomas non è semplicemente svenuto a causa dello stress, il poverino è in coma, la situazione è drammatica e vanno subito avvisati i familiari del ragazzo. Finn chiama Steffy e Ridge, Hope è troppo agitata per riuscire anche solo a telefonare. La Logan, nei momenti concitati del soccorso, ha fatto cadere diversi oggetti, compresa la bambola. La casa, ormai a soqquadro, sembra la scena di un delitto, in realtà non c'è stata alcuna colluttazione e Hope ci tiene a precisarlo. E' davvero scioccata, avanza l'ipotesi che Thomas, svenendo, abbia battuto la testa, di qui l'impossibilità di rianimarlo, ma i medici non sono d'accordo: purtroppo la diagnosi è molto più grave!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.