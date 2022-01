Una Vita Anticipazioni 27 Gennaio 2022: Antonito, cacciato di casa, confessa tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 27 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Antonito confessa a Ramon e Carmen che Lolita gli ha chiesto di lasciare la casa per un po' di tempo!

Una Vita Anticipazioni: Lolita contro Antonito

Lolita riceve delle immagini sconvolgenti che ritraggono Antonito in compagnia di Natalia, un misterioso fotografo sembra infatti aver colto un attimo molto compromettente di intimità tra i due. Nelle foto si vede Natalia sfiorare le labbra di Antonito, immagine che manda su tutte le furie Lolita, sempre più certa ormai del tradimento. In casa Palacios scoppia dunque una vera e propria guerra, il politico è sconvolto, per quanto pentito dalla eccessiva confidenza concessa a Natalia, sa di non essere andato oltre e teme che le foto facciano parte di un piano per distruggere la sua vita. Ma chi sta cercando di incastrarlo? Natalia, ormai ossessionata dal Palacios, oppure un avversario politico?

Antonito confessa a Ramon e Carmen della sua rottura con Lolita. Nella Puntata di Una Vita del 27 gennaio 2022

Mentre Antonito, intento a cercare delle risposte, affronta Natalia, Lolita, rimasta sola, si trova a fare i conti col suo dolore e con gli innumerevoli problemi di salute che continuano ad affliggerla. La poverina non sta bene e il motivo sembra essere lo stress, causato proprio dall'instabilità della sua relazione. Lei e Antonito stanno insieme da tempo, lui ha sempre resistito alle tentazioni, ma ormai la via sembra smarrita. E' per questo che Lolita l'ha cacciato di casa. Ad Antonito non resta dunque che cercare il conforto dei suoi cari, Carmen e Ramon, ma i due saranno davvero pronti ad ascoltarlo e giustificarlo, oppure si schiereranno con Lolita?

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Liberto litigano per colpa di Felipe

Mentre Antonito, cacciato di casa, confessa fatti e paure a Ramon e Carmen, altri due protagonisti si trovano in seria difficoltà per questioni che riguardano la casa. Antonito l'ha dovuta abbandonare, mentre Rosina e Liberto sono costretti a condividerla, una convivenza forzata con Felipe che inizia ad avere conseguenze sul loro ménage familiare. Insomma, da quando l'Alvarez Hermoso è nel loro appartamento, i due non fanno che litigare!

