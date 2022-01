Una Vita Anticipazioni 4 Gennaio 2022: Lolita sta male, ma per il medico è solo stress. Sarà vero?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 4 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Lolita, visitata dal medico dopo l'ennesimo malore, scopre di soffrire di stress.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: i medici non capiscono quale sia il problema di Lolita e attribuiscono il malessere allo stress. Antonito conosce Solano, un rappresentante di alcune imprese minerarie.

Una Vita Anticipazioni: Lolita accusa un nuovo malore

Lolita purtroppo ha un nuovo malore. Già in occasione della festa di matrimonio a casa Bacigalupe la poverina era svenuta, tutti avevano imputato la cosa dallo stress causato dalla profonda gelosia nutrita nei confronti del marito, in quella particolare contesto troppo vicino a Natalia Quesada. Marito e familiari avevano dunque finito per minimizzare, ma ora la situazione sembra essersi aggravata...

Quello di Lolita è solo stress! Nella Puntata di Una Vita del 4 gennaio 2022

Lolita perde i sensi e cade a terra, è la seconda volta nel giro di pochi giorni. Carmen e Ramon intervengono subito per soccorrere la poverina e chiedono un immediato consulto medico. Lolita è cagionevole ed è giusto che si sottoponga a test e visite per cercare di risolvere i suoi problemi di salute. Purtroppo il medico non sembrerà riuscire ad inquadrare il problema della poverina e finirà per attribuire il malore a semplice stress. Ma sarà davvero così?

Una Vita Anticipazioni: Antonito fa una conoscenza davvero importante!

Antonito ha trovato il coraggio di presiedere l'importante commissione per cui era stato chiamato e Ramon è molto fiero di lui. Ma qualcosa sembra destinata a turbare la tranquillità del giovane politico. A casa Palacios viene infatti fatta recapitare una scatola di sigari cubani, come regalo per lui. Antoñito è molto preoccupato. Chi è che gli manda questo pensiero? Si tratta per caso di un tentativo di corruzione? Il ragazzo si metterà immediatamente ad indagare e i suoi sospetti si concentreranno su una nuova conoscenza: Solano, un rappresentante di alcune imprese minerarie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.