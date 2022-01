Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 19 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 gennaio 2022 - quando lo Spencer correrà dalla Forrester, convinto di aver visto sua moglie baciare Thomas, Steffy sarà pronta ad ascoltarlo, sostenerlo e consolarlo. Presi dal momento però, i due andranno ben oltre il semplice abbraccio consolatorio, inaspettatamente infatti, finiranno prima per baciarsi, poi per condividere il letto. Il risveglio, dopo una notte di sofferenza e passione, sarà difficile e imbarazzante... Mentre Liam si consola tra le braccia di Steffy, Finn, ignaro di quanto accaduto, cerca di scoprire se le paure di Liam siano o meno fondate. Il medico infatti, sottoporrà Hope ad un vero interrogatorio. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 gennaio 2022 - Mendez informa Felipe del piano della sua ex moglie: Genoveva vuole chiedere la Grazia e, il lavoro fatto sui giornali finora, l'aiuterà ad ottenerla. Il commissario sa di dover essere franco con l'avvocato, anche a costo di sconvolgerlo. Il poverino resterà pietrificato, proprio quando sembrava ormai spacciata, la Salmeron è riuscita a risalire la china. Il male vince sul bene. Felipe è deluso e arrabbiato, la situazione richiederebbe una contromossa immediata, ma il poverino si rende conto di nn avere più carte da giocare. Non resta dunque che aspettare e sperare che giustizia venga fatta... Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 19 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 19 gennaio 2022 - dopo aver licenziato Kerem e aver perso Eda, Deniz scopre che Nese ha accettato di sponsorizzare i giardini realizzati dalla paesaggista e si pentirà della sua scelta. Nel frattempo, Serkan ha vinto la scommessa fatta con Eda e può rimanere a casa della paesaggista per altre due settimane. Nonostante i due ormai si conoscano alla perfezione, non riescono a trovare un accordo sull’educazione da impartire a Kiraz, e questo creerà non poche discussioni. Serkan, in particolare, farà un gesto eclatante certo di far piacere a Eda, provocando invece la forte reazione della sua ex fidanzata. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 17 al 21 gennaio 2021.