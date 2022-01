Una Vita Anticipazioni 19 Gennaio 2022: Genoveva chiede la Grazia al Re!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Felipe è furibondo per l'articolo dell'Adelantado e per la richiesta di grazia che Genoveva ha presentato al re, ma Mendez lo avverte che purtroppo la donna potrebbe tornare in libertà.

Una Vita Anticipazioni: Felipe attacca Genoveva sui giornali

L'Alvarez Hermoso, in attesa del giudizio finale, per rafforzare le accuse contro la Salmeron, rilascia una serie di interviste ai giornali in cui racconta delle malefatte delle donna e di come sia riuscito ad incastrarla. E' quel punto che Genoveva comprenderà l'importanza di controllare l'opinione pubblica. Conscia di ciò, partirà al contrattacco, pronta a sfidare il nemico sullo stesso campo di battaglia!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva cerca di cambiare lo sguardo dell'opinione pubblica

Genoveva fa pubblicare sull'Adelantado un articolo che la ritrae come una cittadina esemplare. La Dark Lady ha deciso di sfidare il suo nemico sullo stesso campo di battaglia, vuole ripulire la sua immagine di fronte all'opinione pubblica. Sa già qual è il suo destino, l'omicidio viene punito con la pena capitale, e nessun ricorso in giudizio la salverà. Punta dunque ad un'altra soluzione: la Grazia! Ogni accusa verrebbe cancellata, non si andrebbe incontro al rischio di essere riprocessata per il medesimo crimine, insomma, potrebbe guadagnarsi la libertà in maniera definitiva e pensare finalmente alla vendetta... Riuscirà la scaltra Genoveva Salmeron a centrare il bersaglio anche questa volta?

Mendez informa Felipe del piano della sua Ex moglie, nella Puntata di Una Vita del 19 gennaio 2022

Mendez informa Felipe del piano della sua ex moglie: Genoveva vuole chiedere la Grazia e, il lavoro fatto sui giornali finora, l'aiuterà ad ottenerla. Il commissario sa di dover essere franco con l'avvocato, anche a costo di sconvolgerlo. Il poverino resterà pietrificato, proprio quando sembrava ormai spacciata, la Salmeron è riuscita a risalire la china. Il male vince sul bene. Felipe è deluso e arrabbiato, la situazione richiederebbe una contromossa immediata, ma il poverino si rende conto di nn avere più carte da giocare. Non resta dunque che aspettare e sperare che giustizia venga fatta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.