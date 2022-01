Love is in the Air Anticipazioni 19 gennaio 2022: Eda e Serkan continuano la convivenza ma…

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda accetta di vivere altre due settimane con Serkan, ma le discussioni non mancheranno.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 19 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, dopo aver licenziato Kerem e aver perso Eda, Deniz scopre che Nese ha accettato di sponsorizzare i giardini realizzati dalla paesaggista e si pentirà della sua scelta. Nel frattempo, Serkan ha vinto la scommessa fatta con Eda e può rimanere a casa della paesaggista per altre due settimane. Nonostante i due ormai si conoscano alla perfezione, non riescono a trovare un accordo sull’educazione da impartire a Kiraz, e questo creerà non poche discussioni. Serkan, in particolare, farà un gesto eclatante certo di far piacere a Eda, provocando invece la forte reazione della sua ex fidanzata.

Deniz si pente di tutto nella Puntata di Love is in the Air del 19 gennaio 2022

Deniz ha licenziato Kerem e, di conseguenza, anche Eda ha lasciato il lavoro all’hotel. La paesaggista ha pregato l’amico di presentare il progetto a Nese, che ne è stato entusiasta al punto da accettare di sponsorizzare i giardini creati dalla Yildiz. Avendo saputo dell’accaduto, Deniz si pente amaramente di aver licenziato Kerem e Eda, ma ormai sembra che sia troppo tardi per tornare indietro.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan vince la scommessa!

Serkan ascolta una conversazione privata tra Eda e Melo e capisce di aver vinto la scommessa: potrà rimanere altre due settimane a casa della paesaggista, vivendo quotidianamente la figlia Kiraz. Proprio la bambina, tuttavia, sarà causa di forti attriti tra Eda e Serkan, che hanno una visione opposta sui giusti insegnamenti da trasmettere a Kiraz.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan fa infuriare Eda!

Serkan spera di fare un regalo a Eda, facendo costruire un asilo alla ArtLife, così da garantire alla paesaggista maggiore libertà per lavorare in tranquillità e poter controllare Kiraz tutto il giorno. Un’idea molto bella, peccato che il Bolat si sia completamente scordato di avvisare Eda…

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 17 al 21 gennaio 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.