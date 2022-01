Beautiful Anticipazioni 19 gennaio 2022: Finn dalla parte di Liam, ma lo Spencer lo pugnala alle spalle!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 19 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che mentre Steffy e Liam finiscono a letto insieme, il povero Finn, ignaro di tutto, indaga per scoprire se le paure dello Spencer su Thomas siano fondate...

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Finn cerca di capire quanto sia instabile il fratello della sua ragazza rivolgendo delle domande sia a Hope che allo stesso Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a consolare Liam

Arrivato sotto la finestra di Thomas, Liam vede il Forrester baciare sua moglie, in realtà si tratta solo della sosia inanimata di Hope, ma il ragazzo, annebbiato dalla rabbia, si covince del tradimento della povera Logan. Hope è ricaduta nella trappola di Thomas, lo Spencer sente di non aver più alcun ascendente su di lei, capisce che il bene per Douglas è più forte di quello che prova nei suoi confronti e finché Thomas continuerà ad usare suo figlio, per lui e Hope non ci sarà futuro. Addolorato e sconfortato, il poverino correrà da Steffy. La Forrester, pur avendo chiesto espressamente di non essere coinvolta nella guerra tra Liam e Thomas, di fronte a questa scioccante scoperta sarà pronta a consolare Liam e schierarsi dalla sua parte!

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam a letto insieme

Steffy c'è sempre stata per Liam, i due sono indissolubilmente legati, non condividono solo la gioia di essere genitori, ma anche una grande sintonia e un profondo affetto. Così, quando lo Spencer correrà dalla Forrester, convinto di aver visto sua moglie baciare Thomas, Steffy sarà pronta ad ascoltarlo, sostenerlo e consolarlo. Presi dal momento però, i due andranno ben oltre il semplice abbraccio consolatorio, inaspettatamente infatti, finiranno prima per baciarsi, poi per condividere il letto. Il risveglio, dopo una notte di sofferenza e passione, sarà difficile e imbarazzante...

Finn indaga su Thomas, nella Puntata di Beautiful del 19 gennaio 2022

Mentre Liam si consola tra le braccia di Steffy, Finn, ignaro di quanto accaduto, cerca di scoprire se le paure di Liam siano o meno fondate. Steffy ha rivelato a Finn dei timori di Liam e, il medico, vuole capire se realmente lo Spencer ha motivo di dubitare della salute mentale dell'ex cognato oppure si tratti solo di una tattica per riavvicinarsi a Steffy. E' per questo che, forte delle sue competenze in ambito medico, inizierà ad indagare sul caso. Finn infatti, sottoporrà Thomas e Hope ad un vero interrogatorio.

