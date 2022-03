Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 18 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 18 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 Marzo 2022 - come per Liam, anche per Steffy c'è ancora una cosa da rivelare che potrebbe cambiare tutto. Se Finn sembra infatti rassicurato dalle parole di Steffy quando lei gli chiarisce di amarlo, scoprire della gravidanza della ragazza, lo lascerà davvero sconvolto. Il bambino che Steffy porta in grembo potrebbe essere di Liam, ma Finn è consapevole che c'è una possibilità che il padre sia lui. Svincolarsi non è facile come potrebbe esserlo per Hope. Come reagirà dunque il povero Finn? Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 Marzo 2022 - Fabiana non ha grande fiducia in Soledad, la domestica di casa Bacigalupe, fin dal principio, ha animato in lei profondi sospetti. L'anziana locandiera, informata della inaspettata vincita della donna, deciderà dunque di indagare. Ma i dubbi di Fabiana hanno radici più profonde, con lo scoppio della guerra infatti, aveva iniziato a sospettare della misteriosa cameriera troppo informata sul conflitto per essere una semplice inserviente. Nulla di concreto comunque, ora però, la situazione cambia: Fabiana può finalmente smascherare Soledad e confermare i motivi della su diffidenza. Fabiana gestisce la vendita dei biglietti della lotteria e a lei non risulta alcun acquisto da parte della giovane cameriera, impossibile dunque che abbia vinto qualcosa dato che non ha neppure giocato! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 18 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 18 Marzo 2022 - ormai tutti sospettano che Eda abbia un amate e soffra di depressione e la Yildiz, messa alle strette dalla suocera, è costretta a difendersi facendo emergere la verità. Mentre Melo sceglie il momento peggiore per rivelare a tutti la sua relazione con Burak, Serkan promette alla moglie di aspettare insieme a lei per conoscere il sesso del loro secondogenito, per poi ingannarla e farsi aiutare dall’amico Engin. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

