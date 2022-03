Beautiful Anticipazioni 18 marzo 2022: Finn scopre che Steffy aspetta un bambino ma potrebbe non essere suo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Steffy confessa a Finn di essere incinta e che il padre potrebbe essere Liam. Nel frattempo, Paris dice a Zoe che non intende lasciare la Forrester.

Finn è sconvolto dalle parole di Steffy, il medico ha sempre dato a Steffy massima fiducia, riservando i suoi dubbi e sospetti solo per lo Spencer. Ora però si trova di fronte ad una verità inattesa che genera in lui molte incertezze riguardo al futuro con la Forrester. Il primo pensiero di Finn infatti, è che la sua compagna sia ancora innamorata dell'ex e che lui condivida lo stesso sentimento. Finn tiene davvero molto a Steffy, tanto da essere pronto a sacrificare la sua felicità, purché lei ottenga ciò che più desidera dalla vita.

Finn teme che Steffy sia ancora innamorata di Liam e non fa mistero alla sua compagna di questo suo sospetto. Abbandonando ogni remora, Finn parla in maniera molto diretta con Steffy chiedendole se ha intenzione di riprovarci con Liam e se dunque sia ancora innamorata di lui. Il dottore non mette la Forrester sotto pressione, anzi, le mostra massima comprensione ma pretende sincerità. E' il momento di parlare in maniera schietta e Steffy l'ha capito, quindi guarda Finn negli occhi e gli dice: "Amo te, quella notte con Liam è stata solo un errore". Il dottore si lascerà convincere?

Come per Liam, anche per Steffy c'è ancora una cosa da rivelare che potrebbe cambiare tutto. Se Finn sembra infatti rassicurato dalle parole di Steffy quando lei gli chiarisce di amarlo, scoprire della gravidanza della ragazza, lo lascerà davvero sconvolto. Il bambino che Steffy porta in grembo potrebbe essere di Liam, ma Finn è consapevole che c'è una possibilità che il padre sia lui. Svincolarsi non è facile come potrebbe esserlo per Hope. Come reagirà dunque il povero Finn?

