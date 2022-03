Beautiful Anticipazioni 17 marzo 2022: Liam ha messo incinta Steffy? Hope sotto shock!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 17 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope, scoperto del tradimento, deciderà di perdonare Liam ma poi lui le parlerà della gravidanza di Steffy... Hope farà un passo indietro?

Beautiful Anticipazioni: Hope perdona Liam

Liam ha rivelato a Hope di averla tradita. Il ragazzo le ha confessato di aver passato la notte con Steffy in un momento di confusione e debolezza. Lo Spencer tra le lacrime ha sottolineato di essere profondamente pentito e di essere pronto a tutto pur di ottenere il suo perdono. Le chiederà infatti umilmente scusa e la pregherà di non lasciarlo. La risposta di Hope, ovviamente sconvolta, non si fa attendere: seppur delusa, per il bene dei bambini, decide di dargli un'altra occasione. La Logan ovviamente ancora non conosce la seconda parte della storia, quella più dolorosa...

Beautiful Anticipazioni: Liam deve ancora confessare della gravidanza

Liam ha rivelato a Hope di averla tradita con Steffy, la poverina è rimasta davvero sconvolta ma ha deciso lucidamente di perdonare il compagno. Purtroppo la Logan non imagina certo che questo momento di debolezza possa aver portato conseguenze irreparabili. Liam sa di dover ancora superare la prova più difficile, Hope è pronta a dimenticare l'accaduto ma Liam non le ha detto della probabile gravidanza di Steffy. Credete che sarà davvero così semplice per Hope perdonare quando scoprirà che Steffy potrebbe essere incinta di suo marito?

Liam dice tutta la verità a Hope, nella Puntata di Beautiful del 17 marzo 2022

Liam prende il coraggio a due mani e confessa tutto, quando inizia a parlare di una possibile gravidanza però, Hope resta pietrificata. Liam purtroppo è costretto a dirle che Steffy è incinta e che il padre del bambino che porta in grembo potrebbe essere proprio lui. La Logan non riesce a credere alle sue orecchie, la situazione a questo punto cambia e perdonare diventa più complicato. Hope inizia a ripensare al passato, a quando Steffy aspettava Kelly e le precipita il mondo addosso. Vuole davvero rivivere quel complicato momento?

