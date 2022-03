Love is in the Air Anticipazioni dal 14 al 18 marzo 2022: Eda tradisce Serkan? Tutti ne sono convinti!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 14 al 18 marzo 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 14 al 18 marzo 2022 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 14 al 18 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 14 marzo 2022

Il piano per salvare la società naufraga miseramente sia per l'atteggiamento di Serkan, sia per la goffaggine degli improvvisati dipendenti.

Puntata in onda Martedì 15 marzo 2022

Per un equivoco, tutti si convincono che Eda soffra di depressione. Lo scambio di borse tra Pina e Eda genera un altro equivoco che vede protagonista l'ignara Pina.

Puntata in onda Mercoledì 16 marzo 2022

Piril, Engin e Serkan scoprono che Eda ha un appuntamento con la Signora Nuray, che forse potrà risolvere i problemi del nuovo studio di architettura.

Puntata in onda Giovedì 17 marzo 2022

Mentre Serkan compra una casa in cui trasferirsi con la sua famiglia, continuano i fraintendimenti a causa dello scambio di borse tra Pina ed Eda. Durante una cena, Erdem dissemina alcuni falsi pettegolezzi e ora tutti pensano non solo che Eda sia depressa, ma che tradisca Serkan con il suo ex-fidanzato Cenk e che sia Pina ad essere incinta! Nel frattempo, giunge la madre di Kemal, la signora Yadigar.

Puntata in onda Venerdì 18 marzo 2022

Durante la prima ecografia, Eda e Serkan finiscono per discutere, soprattutto perché lui vorrebbe sapere il sesso del bambino mentre lei preferisce aspettare. Il Bolat, incapace di trattenersi, scatta una foto al monitor con l'immagine del bambino e, insieme a Engin, convoca una serie di esperti per capire dall'immagine se il piccolo sarà un maschietto o una femminuccia!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.