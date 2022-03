Una Vita Anticipazioni dal 14 al 19 marzo 2022: Anabel sorprende Marcos e Soledad mentre fanno Sesso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 14 al 19 marzo 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 14 al 19 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 14 marzo 2022

Aurelio racconta a Genoveva che Marcos, in passato, era un mercenario di Don Salustiano e che di certo non vorrà che questi dettagli scabrosi vengano a galla.

Puntata in onda Martedì 15 marzo 2022

La domestica di Bacigalupe racconta alle colleghe di aver vinto alla lotteria. Antonito parte in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco.

Puntata in onda Mercoledì 16 marzo 2022

Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola, ma quando sembra che l'uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna.

Puntata in onda Giovedì 17 marzo 2022

Lolita si tranquillizza dopo avere ricevuto un telegramma da Antonito, ma poi scopre che la missione per cui è partito è più pericolosa di quanto immaginasse.

Puntata in onda Venerdì 18 marzo 2022

Fabiana scopre che Soledad non ha comprato nessun biglietto della lotteria ed è decisa a smascherarla. Benigna si presenta senza preavviso ad Acacias.

Puntata in onda Sabato 19 marzo 2022

Anabel sorprende Marcos e Soledad in focosa intimità, ma con il padre fa finta di niente, anche se la delusione la rattrista molto.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.