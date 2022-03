Una Vita Anticipazioni 18 marzo 2022: Soledad è un'imbrogliona!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 18 marzo 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Fabiana smaschererà Soledad: la domestica di casa Bacigalube ha mentito!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Fabiana scopre che Soledad non ha comprato nessun biglietto della lotteria ed è decisa a smascherarla. Benigna si presenta senza preavviso ad Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Soledad dice di aver vinto alla Lotteria

Soledad negli ultimi giorni sembra essersi data a spese pazze, la domestica ha comprato tutta una serie di vestiti eleganti, forse troppo per il suo status, che hanno attirato le attenzione delle sue colleghe, ignare che gli acquisti di Soledad siano stati fatti per compiacere il suo nuovo amante. Nessuno sa della storia segreta tra la cameriera e il capo, dunque nessuno riesce a comprendere il motivo del suo shopping compulsivo. Una cosa è certa però e all'occhio attento delle cameriere non sfugge: quegli abiti sono troppo costosi per una cameriera. Soledad però sembra essere pronta a dipanare ogni dubbio. Alle domande inquisitorie delle colleghe infatti, risponderà dicendo di aver vinto alla lotteria!

Fabiana smaschera Soledad, nella Puntata di Una Vita del 18 marzo 2022

Fabiana non ha grande fiducia in Soledad, la domestica di casa Bacigalupe, fin dal principio, ha animato in lei profondi sospetti. L'anziana locandiera, informata della inaspettata vincita della donna, deciderà dunque di indagare. Ma i dubbi di Fabiana hanno radici più profonde, con lo scoppio della guerra infatti, aveva iniziato a sospettare della misteriosa cameriera troppo informata sul conflitto per essere una semplice inserviente. Nulla di concreto comunque, ora però, la situazione cambia: Fabiana può finalmente smascherare Soledad e confermare i motivi della su diffidenza. Fabiana gestisce la vendita dei biglietti della lotteria e a lei non risulta alcun acquisto da parte della giovane cameriera, impossibile dunque che abbia vinto qualcosa dato che non ha neppure giocato!

Una Vita Anticipazioni: Benigna torna ad Acacias e sorprende Indalecia e Jacinto

Indalecia non sembra farsi troppi scrupoli, nonostante la parentela con Marcelina infatti, la ragazza punta dritto alla preda noncurante del dolore che potrebbe causare. Del resto Indalecia è convinta che nessuno sappia, quelli di Servate e gli altri abitanti della soffitta, sono effettivamente solo sospetti, lei e Jacinto non sono mai stati colti in flagrante. La situazione però è destinata presto a cambiare, nella puntata in onda infatti, vedremo Benigna, sconvolta da una inaspettata scoperta: Indalecia, sua figlia, ha organizzato una cena romantica per il marito della nipote Marcelina!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 marzo 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.