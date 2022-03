Love is in the Air Anticipazioni 18 marzo 2022: Serkan inganna Eda!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan non rispetta la promessa fatta alla moglie.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , ormai tutti sospettano che Eda abbia un amate e soffra di depressione e la Yildiz, messa alle strette dalla suocera, è costretta a difendersi facendo emergere la verità. Mentre Melo sceglie il momento peggiore per rivelare a tutti la sua relazione con Burak, Serkan promette alla moglie di aspettare insieme a lei per conoscere il sesso del loro secondogenito, per poi ingannarla e farsi aiutare dall’amico Engin.

Eda braccata nella Puntata di Love is in the Air del 18 marzo 2022

Erdem ha messo in giro voci infondate su Eda, accusandola di essere depressa e di avere per amante l’ex fidanzato Cenk. Sconvolta dalla notizia, Aydan chiede a Seyfi di seguirla per parlare a quattr’occhi con la paesaggista, che rimanere ferita e sconvolta dalle accuse che le muove la suocera. Finalmente, la verità emerge e tutti capiscono che Erdem ha interpretato male la situazione, parlando di Eda e della sua vita privata senza sincerarsi che le sue teorie fossero fondate.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo rivela tutto

Melo e Burak fanno coppia fissa da quando lui si è accorto di non amare più Eda, e di essere pronto per una nuova relazione. Nonostante tutte le difficoltà che hanno dovuto superare, Melo non vuole rivelare a nessuno della sua relazione con Burak, finendo per indispettirlo. Così, proprio mentre Eda viene accusata di cose orribili, Melo si presenta a casa dell’amica e rivela di essere innamorata di Burak. Un tempismo decisamente imperfetto…

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan tende una trappola ad Eda

Chiarita la situazione, Eda e Serkan si recano dal ginecologo della paesaggista per l’ecografia di controllo. Il Bolat è molto agitato e vorrebbe scoprire il sesso del nascituro, ma Eda lo implora di attendere per avere una sorpresa unica. Serkan si finge d’accordo, non volendo deludere la moglie e non bramando di scontrarsi con la furia dei suoi ormoni, ma in segreto scatta una foto al monitor e chiede ad Engin di aiutarlo a capire il sesso del suo secondogenito.

Scopri le Anticipazioni di Love is in the Air dal 14 al 18 marzo 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.