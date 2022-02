Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 16 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 Febbraio 2022 - Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, per entrambi, i due ex sono ben lontani dall'essere due bugiardi e il senso di colpa, sempre più pressante, rischia di divorarli. Liam non riesce neppure a guardare in faccia Hope e lo stesso vale per Steffy, molto in imbarazzo con il suo adorato Finn. Per quanto riusciranno ancora a tenere la bocca chiusa? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 febbraio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 Febbraio 2022 - è passato molto tempo da quando Sabina e Roberto sono giunti nel quartiere, i due hanno acquistato il miglior ristorante della zona e sono riusciti a farsi benvolere da tutti. Nonostante si tratti solo di una copertura, la loro nuova vita risulta davvero soddisfacente. In più di una occasione Sabina si è infatti ritrovata a pensare di abbandonare la via del crimine, soprattutto per evitare guai a Miguel, nipote e promettente avvocato. Ora però, il pensiero si fa obbligato, Miguel infatti li ha scoperti. Il ragazzo ha finto la sua partenza per osservarli più da vicino e sabotare l'attacco alla banca. I due sono dunque spalle al muro, costretti alla resa, decidono di accettare l'ultimatum e promettere per sempre di abbandonare la vita criminale. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 febbraio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 16 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 Febbraio 2022 - Serkan ha rivelato a Melo la sua intenzione di sposare Eda, chiedendo all’amica di non dire nulla per non rovinare la sorpresa. Mentre il Bolat è sereno e organizza la proposta più romantica mia vista, Melo non riesce proprio a tenere la bocca chiusa e la notizia si diffonde rapidamente, rischiando di rovinare il piano dell’imprenditore. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 14 al 18 febbraio 2021.