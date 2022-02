Beautiful Anticipazioni dal 14 al 19 febbraio 2022: Liam e Steffy pentiti! Confesseranno a Hope e Finn il tradimento?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 14 al 19 febbraio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 14 febbraio 2022

Thomas, che adesso è fuori pericolo grazie all'azione tempestiva di Hope, confessa a suo padre di continuare ad amarla.

Puntata in onda Martedì 15 febbraio 2022

Steffy supplica Liam di non rivelare a Hope di aver trascorso una notte insieme per non distruggere l'equilibrio di tante persone a loro care.

Puntata in onda Mercoledì 16 febbraio 2022

I sensi di colpa di Liam emergono soprattutto quando parla con Hope. E anche Steffy è un po' in imbarazzo con Finn.

Puntata in onda Giovedì 17 febbraio 2022

Mentre Liam è visibilmente in preda al senso di colpa nei confronti di Hope, Steffy è in difficoltà con Finn per il tradimento che tiene segreto.

Puntata in onda Venerdì 18 febbraio 2022

Ridge si sfoga con Brooke ed esprime la paura di perdere suo figlio. Hope ringrazia Liam per esserle stato accanto quando ha temuto per la vita di Thomas.

Puntata in onda Sabato 19 febbraio 2022, doppio episodio

Ep.1: Steffy ringrazia Finn per essersi prodigato per Thomas. Poi entrambi dichiarano di amarsi e trascorrono la notte insieme.

Ep.2: Brooke e Ridge ripensano agli ultimi drammatici eventi, ma sembra che il peggio sia passato: Thomas si sta riprendendo e tutti sono sollevati.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.