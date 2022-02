Love is in the Air Anticipazioni 16 febbraio 2022: Melo mette nei guai Serkan!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo non riesce a custodire il segreto di Serkan.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Serkan ha rivelato a Melo la sua intenzione di sposare Eda, chiedendo all’amica di non dire nulla per non rovinare la sorpresa. Mentre il Bolat è sereno e organizza la proposta più romantica mia vista, Melo non riesce proprio a tenere la bocca chiusa e la notizia si diffonde rapidamente, rischiando di rovinare il piano dell’imprenditore.

Serkan al settimo cielo nella Puntata di Love is in the Air del 16 febbraio 2022

Serkan ha deciso di fare la proposta ad Eda e sta lavorando per renderla unica. Il Bolat è al settimo cielo, felice di poter finalmente costruire una famiglia con la donna che ama e la figlia Kiraz. Non tutto però andrà secondo i piani…

Anticipazioni Love is in the Air: Melo combina un disastro

Serkan ha chiesto aiuto a Melo, rivelandole l’intenzione di chiedere la mano di Eda. L’amica della paesaggista non contiene l’emozione e, che se il Bolat le ha chiesto espressamente di non rivelare a nessuno il segreto, Melo non riesce proprio a stare zitta, combinando un vero e proprio disastro.

Love is in the Air Anticipazioni: proposta rovinata per sempre?

Serkan è ignaro del fatto che Melo abbia rivelato la verità sulla proposta di nozze, ma inizia ad intuire che c’è qualcosa di strano tra i suoi amici, che sono stranamente in subbuglio e fanno riferimenti espliciti alle nozze. La proposta di Serkan sarà rovinata per sempre o Eda rimarrà all’oscuro di tutto?

