Love is in the Air Anticipazioni dal 14 al 18 febbraio 2022: Serkan ed Eda finalmente marito e moglie!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 14 al 18 febbraio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 14 al 18 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 14 febbraio 2022

Aydan propone a Kemal di finanziare il progetto del porto turistico insieme alla Signora Deniz, ma le cose non vanno secondo i piani.

Puntata in onda Martedì 15 febbraio 2022

Serkan ha deciso di chiedere a Eda di sposarlo e confida a Melo le sue intenzioni, pregandola di mantenere il segreto.

Puntata in onda Mercoledì 16 febbraio 2022

Serkan vuole evitare che si sappia in giro della sua intenzione di sposare Eda, ma come spesso accade, la voce inizia a spargersi.

Puntata in onda Giovedì 17 febbraio 2022

Nonostante i rocamboleschi imprevisti, Serkan riesce a sorprendere Eda con la sua proposta di matrimonio e la Yildiz accetta senza indugio.

Puntata in onda Venerdì 18 febbraio 2022

Serkan ed Eda vengono finalmente dichiarati marito e moglie di fronte a tutti i loro cari. Inoltre, durante i festeggiamenti, il Bolat e Kemal hanno modo di parlare, decidendo di darsi una possibilità per creare un legame.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.