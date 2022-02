Una Vita Anticipazioni 16 Febbraio 2022: Miguel costringe i nonni ad abbandonare la via del crimine!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: la malattia di Lolita è incurabile e Antonito cerca disperatamente una cura per la sua amata. Gli Olmedo accettano di lasciare la vita criminale.

Una Vita Anticipazioni: Antonito spera di poter salvare Lolita

Lolita, tornata a casa, ha trovato un Antonito pentito e addolorato e ha accettato di dargli un'altra chance. Certa che recupererà presto la forma fisica, la donna prova intanto a ricomporre la sua famiglia, partendo proprio dal perdono. Purtroppo le cose non stanno come pensa Lolita, all'oscuro delle sue tragiche condizioni, ma soprattutto le sue speranze verranno presto tradite: Lolita accuserà un nuovo malore sotto lo sguardo sconvolto di Casilda. Nel frattempo anche Antonito sembra non volersi arrendere, nonostante conosca bene la situazione infatti, il Palacios si informerà riguardo a una miracolosa terapia medica tedesca, che potrebbe salvare la vita di sua moglie.

Una Vita Anticipazioni: Lolita affida Moncho a Ramon e Carmen

Antonito si da da fare, cerca prodigiose cure che possano salvare Lolita, ma la malattia corre veloce e dopo l'ennesimo malore, per la donna non sembrano davvero esserci più speranze. E' rimasto poco tempo e anche la fiduciosa Lolita pare ormai aver preso atto della sua imminente fine, è per questo che tra le lacrime di tutti, soprattutto della sua cara amica Casilda, chiederà a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antonito.

Nella Puntata di Una Vita del 16 febbraio 2022: Sabina prende una inaspettata decisione...

E' passato molto tempo da quando Sabina e Roberto sono giunti nel quartiere, i due hanno acquistato il miglior ristorante della zona e sono riusciti a farsi benvolere da tutti. Nonostante si tratti solo di una copertura, la loro nuova vita risulta davvero soddisfacente. In più di una occasione Sabina si è infatti ritrovata a pensare di abbandonare la via del crimine, soprattutto per evitare guai a Miguel, nipote e promettente avvocato. Ora però, il pensiero si fa obbligato, Miguel infatti li ha scoperti. Il ragazzo ha finto la sua partenza per osservarli più da vicino e sabotare l'attacco alla banca. I due sono dunque spalle al muro, costretti alla resa, decidono di accettare l'ultimatum e promettere per sempre di abbandonare la vita criminale.

