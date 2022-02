Beautiful Anticipazioni 16 febbraio 2022: Liam e Steffy divorati dal senso di colpa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 16 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Liam e Steffy inizieranno a sentire il peso del segreto che stanno tacendo ai rispettivi partner.

Beautiful Anticipazioni: Liam vuole confessare, Steffy cerca di convincerlo a tacere!

Liam e Steffy hanno commesso un imperdonabile errore. I due hanno passato la notte insieme, convinti che Hope avesse ceduto alle lusinghe di Thomas. Il figlio di Bill ora si sente in colpa e vorrebbe rivelare tutto a sua moglie. Steffy però, non sarà del suo stesso avviso e cercherà di convincere il suo ex marito a non rovinare tutto e a mantenere il loro segreto.

Beautiful Anticipazioni: Liam accetta di mantenere il segreto

Steffy cercherà di far capire a Liam che è meglio tacere a Hope quello che è successo tra loro. La Logan non ha baciato davvero Thomas e se venisse a scoprire di essere stata tradita, ne soffrirebbe tantissimo. Anche Finn non ne uscirebbe indenne. Il medico ha fatto tanto per Steffy e se ora sapesse di essere stato pugnalato alle spalle, potrebbe non volerne più sapere di lei e di Kelly. Liam, nonostante l'iniziale reticenza, si convince a darle retta e le promette di mantenere il loro segreto.

Il senso di colpa inizia a divorare Liam e Steffy, nella Puntata di Beautiful del 16 febbraio 2022

Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, per entrambi, i due ex sono ben lontani dall'essere due bugiardi e il senso di colpa, sempre più pressante, rischia di divorarli. Liam non riesce neppure a guardare in faccia Hope e lo stesso vale per Steffy, molto in imbarazzo con il suo adorato Finn. Per quanto riusciranno ancora a tenere la bocca chiusa?

